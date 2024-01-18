Простий рецепт граноли від Алекса Якутова
18 січня 2024 14:40
Простий рецепт граноли від Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу
Ведучий шоу «На ножах» Алекс Якутов описав, як приготувати запечену вівсянку без цукру за пʼять кроків.
«На ножах» Алекс Якутов.
Я обожнюю снідати гранолою. Додаю до неї багато фруктів, горіхів, аби повністю насолодитися цією смачною й поживною стравою, – зазначає Алекс Якутов. – Якщо ви хочете зробити гранолу вдома, тоді раджу дотримуватися головного правила: обирайте правильну вівсянку. Не купуйте швидкого приготування, краще візьміть саме органічні вівсяні пластівці.
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці органічні – 200 г;
- два види горіхів (на вибір: фундук, мигдаль, кешʼю, арахіс тощо) – 50 г;
- журавлина сушена – 50 г;
- вишня сушена – 50 г;
- лимон – 1 шт.;
- апельсин – 1 шт.;
- стружка кокосова – 100 г;
- мед рідкий – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Помийте лимон і апельсин. Зніміть цедру з цитрусів і натріть на дрібній тертці.
- У глибокій мисці змішайте сухі інгредієнти: вівсяні пластівці, горіхи, кокосову стружку, сушені журавлину й вишню. Додайте терту цедру та мед. Ретельно перемішайте.
- Застеліть деко пергаментним папером і викладіть суміш рівномірно по всьому листу.
- Поставте майбутню гранолу в розігріту до 160 градусів духовку. Випікайте протягом 25 хвилин. Важливо: кожні 10 хвилин перемішуйте суміш, щоб вона залишалася розсипчастою.
- Готову й охолоджену гранолу перекладіть у банку. Коли захочете подавати страву, заправте її кокосовим або ж будь-яким іншим молоком, перемішайте і смакуйте!