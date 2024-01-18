Простий рецепт граноли від Алекса Якутова

18 січня 2024 14:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Простий рецепт граноли від Алекса Якутова
Простий рецепт граноли від Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу

Ведучий шоу «На ножах» Алекс Якутов описав, як приготувати запечену вівсянку без цукру за пʼять кроків.

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Якщо неспішні сніданки в будні – справжня розкіш для вас, тоді влаштуйте їх у вихідні! І цієї неділі зʼявиться святкова нагода, адже 21 січня ми відзначаємо День граноли – запеченої в духовці вівсянки. Переваги цієї страви в тому, що вона насичує наш організм надовго, добре зберігається та є ідеальною для здорового харчування. Особливо, якщо приготувати її самостійно. Рецептом домашньої граноли поділився Шеф, ведучий проєкту Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов. 

Я обожнюю снідати гранолою. Додаю до неї багато фруктів, горіхів, аби повністю насолодитися цією смачною й поживною стравою, – зазначає Алекс Якутов. – Якщо ви хочете зробити гранолу вдома, тоді раджу дотримуватися головного правила: обирайте правильну вівсянку. Не купуйте швидкого приготування, краще візьміть саме органічні вівсяні пластівці.

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці органічні – 200 г;
  • два види горіхів (на вибір: фундук, мигдаль, кешʼю, арахіс тощо) – 50 г;
  • журавлина сушена – 50 г;
  • вишня сушена – 50 г;
  • лимон – 1 шт.;
  • апельсин – 1 шт.; 
  • стружка кокосова – 100 г;
  • мед рідкий – 2 ст. л. 

Спосіб приготування:

  1. Помийте лимон і апельсин. Зніміть цедру з цитрусів і натріть на дрібній тертці.
  2. У глибокій мисці змішайте сухі інгредієнти: вівсяні пластівці, горіхи, кокосову стружку, сушені журавлину й вишню. Додайте терту цедру та мед. Ретельно перемішайте.
  3. Застеліть деко пергаментним папером і викладіть суміш рівномірно по всьому листу. 
  4. Поставте майбутню гранолу в розігріту до 160 градусів духовку. Випікайте протягом 25 хвилин. Важливо: кожні 10 хвилин перемішуйте суміш, щоб вона залишалася розсипчастою. 
  5. Готову й охолоджену гранолу перекладіть у банку. Коли захочете подавати страву, заправте її кокосовим або ж будь-яким іншим молоком, перемішайте і смакуйте!
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