Леся Нікітюк розповіла, як їй вдається підтримувати ідеальну фізичну форму

16 січня 2024 11:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк розповіла, як їй вдається підтримувати ідеальну фізичну форму
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Як Леся Нікітюк готується до зйомок?

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Телеведуча та інфлюенсерка Леся Нікітюк може проводити на знімальному майданчику по 12 годин на добу. Але глядач, дивлячись випуск проєкту з Лесею в ефірі Нового каналу, ніколи не розпізнає: зранку він знімався чи вже майже вночі. І це завдяки не лише таланту зірки, а й рокам праці над собою. 

Нікітюк має свої секрети, як зберегти бездоганний зовнішній вигляд і фізичну форму. І вони полягають не в годинах щоденних тренувань та голодуванні. Все збалансовано та правильно.

Я веду звичайний спосіб життя. Як і в усіх людей, у мене не вистачає часу на постійні заняття спортом. Та компенсую це філософією харчування. Наприклад, вже десять років у моєму раціоні відсутні: свинина, телятина, хліб та булочки, печиво, молочні продукти. Намагаюся споживати лише низькокалорійну їжу: рибу, птицю й різні салати, – розповідає телеведуча. – Маю досить жорсткі кардіотренування. Обрала для себе cycle (інтенсивне тренування на велотренажерах. – Прим. ред.) За одне заняття вдається спалити 500–600 калорій. Також вживаю колаген, аби шкіра була пружною, сяючою та гладенькою. Таким чином і вдається досягнути хороших результатів.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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А, щоб утримувати увагу глядачів гумором, зірка дотримується іншого важливого правила.  

На вечір перед виступом я проговорюю всі мініатюри або тексти, які маю сказати. Це дуже важливий момент. Люблю імпровізацію та завжди максимально готуюся до зйомок, – розповідає Леся Нікітюк. – А ще приблизно накидаю собі варіанти жартів-відповідей на ті запитання, які можуть пролунати під час зйомки, – чи то від співведучого, учасників чи ще когось.

Нагадаємо, 

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