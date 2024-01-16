Леся Нікітюк розповіла, як їй вдається підтримувати ідеальну фізичну форму

Як Леся Нікітюк готується до зйомок?

Телеведуча та інфлюенсерка Леся Нікітюк може проводити на знімальному майданчику по 12 годин на добу. Але глядач, дивлячись випуск проєкту з Лесею в ефірі Нового каналу, ніколи не розпізнає: зранку він знімався чи вже майже вночі. І це завдяки не лише таланту зірки, а й рокам праці над собою.

Нікітюк має свої секрети, як зберегти бездоганний зовнішній вигляд і фізичну форму. І вони полягають не в годинах щоденних тренувань та голодуванні. Все збалансовано та правильно.

Я веду звичайний спосіб життя. Як і в усіх людей, у мене не вистачає часу на постійні заняття спортом. Та компенсую це філософією харчування. Наприклад, вже десять років у моєму раціоні відсутні: свинина, телятина, хліб та булочки, печиво, молочні продукти. Намагаюся споживати лише низькокалорійну їжу: рибу, птицю й різні салати, – розповідає телеведуча. – Маю досить жорсткі кардіотренування. Обрала для себе cycle (інтенсивне тренування на велотренажерах. – Прим. ред.) За одне заняття вдається спалити 500–600 калорій. Також вживаю колаген, аби шкіра була пружною, сяючою та гладенькою. Таким чином і вдається досягнути хороших результатів.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

А, щоб утримувати увагу глядачів гумором, зірка дотримується іншого важливого правила.

На вечір перед виступом я проговорюю всі мініатюри або тексти, які маю сказати. Це дуже важливий момент. Люблю імпровізацію та завжди максимально готуюся до зйомок, – розповідає Леся Нікітюк. – А ще приблизно накидаю собі варіанти жартів-відповідей на ті запитання, які можуть пролунати під час зйомки, – чи то від співведучого, учасників чи ще когось.

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