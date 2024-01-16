Віталіна Біблів розповіла, за які зйомки ніколи не бере грошей

16 січня 2024 10:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Віталіна Біблів розповіла, за які зйомки ніколи не бере грошей
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Що в райдері Віталіни Біблів?

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Кіно чи театр? Одвічне питання, яке ставлять усім акторам. А вони в свою чергу найбільше не люблять відповідати на нього, оскільки визначитися неможливо. Кожне з мистецтв – і театральне, і кінематографічне дарує особливі емоції та досвід митцям. 

З цим погоджується і виконавиця однієї з головних ролей у комедійному серіалі «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів.

Не можна порівнювати кіно і театр. Це два різні світи. Мені комфортно та кайфово всюди. В театрі я проживаю все щоразу, а в кіно прожила – і все. Більше немає можливості щось змінити. Як зіграла, так зіграла, – говорить акторка. – Дякувати Богу, в мене зараз багато роботи в театрі «Золоті ворота». Також маю кілька вистав у Європі. Тож наразі театр відіграє вагомішу роль, ніж кіно. Але порівнювати їх я не можу.

Попри велику зайнятість у театрі Віталіна продовжує регулярно зніматися в українському кіно та серіалах. Багато з них ви бачите на екранах. Але деякі роботи залишаються для більш вузької аудиторії. Все тому, що вони студентські.

Я викладаю в академії Чубинського на кінофакультеті. Студенти часто звертаються й запрошують знятись у їхніх роботах. Коли можу, роблю це. І ніколи не беру з них грошей. У жодному разі. Знаходжу дні, їжджу та знімаюсь абсолютно безкоштовно, – говорить Віталіна.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

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Студенти та колеги Віталіни Біблів завжди позитивно відгукуються про неї. Відкрита, завжди усміхнена та компанійська акторка точно не знає, що таке зіркова хвороба. До речі, це підтверджує її райдер. 

У моєму райдері завжди є водій. Також на одному проєкті працює дуже хороша дівчинка – асистентка по акторах. Тому в мене прохання, щоб обов’язково була тільки вона. І ще. Ви здивуєтесь, але ще є стілець. І все, – ділиться знаменитість. – Я вважаю, що помпезність у райдерах – це так смішно.

Нагадаємо, 

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новини особисте життя зірок Новий канал Віталіна Біблів Будиночок на щастя 5 сезон

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