Віталіна Біблів розповіла, за які зйомки ніколи не бере грошей
Що в райдері Віталіни Біблів?
З цим погоджується і виконавиця однієї з головних ролей у комедійному серіалі «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів.
Не можна порівнювати кіно і театр. Це два різні світи. Мені комфортно та кайфово всюди. В театрі я проживаю все щоразу, а в кіно прожила – і все. Більше немає можливості щось змінити. Як зіграла, так зіграла, – говорить акторка. – Дякувати Богу, в мене зараз багато роботи в театрі «Золоті ворота». Також маю кілька вистав у Європі. Тож наразі театр відіграє вагомішу роль, ніж кіно. Але порівнювати їх я не можу.
Попри велику зайнятість у театрі Віталіна продовжує регулярно зніматися в українському кіно та серіалах. Багато з них ви бачите на екранах. Але деякі роботи залишаються для більш вузької аудиторії. Все тому, що вони студентські.
Я викладаю в академії Чубинського на кінофакультеті. Студенти часто звертаються й запрошують знятись у їхніх роботах. Коли можу, роблю це. І ніколи не беру з них грошей. У жодному разі. Знаходжу дні, їжджу та знімаюсь абсолютно безкоштовно, – говорить Віталіна.
У моєму райдері завжди є водій. Також на одному проєкті працює дуже хороша дівчинка – асистентка по акторах. Тому в мене прохання, щоб обов’язково була тільки вона. І ще. Ви здивуєтесь, але ще є стілець. І все, – ділиться знаменитість. – Я вважаю, що помпезність у райдерах – це так смішно.
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