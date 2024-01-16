Віталіна Біблів розповіла, за які зйомки ніколи не бере грошей

Що в райдері Віталіни Біблів?

Кіно чи театр? Одвічне питання, яке ставлять усім акторам . А вони в свою чергу найбільше не люблять відповідати на нього, оскільки визначитися неможливо. Кожне з мистецтв – і театральне, і кінематографічне дарує особливі емоції та досвід митцям.

З цим погоджується і виконавиця однієї з головних ролей у комедійному серіалі «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів.

Не можна порівнювати кіно і театр. Це два різні світи. Мені комфортно та кайфово всюди. В театрі я проживаю все щоразу, а в кіно прожила – і все. Більше немає можливості щось змінити. Як зіграла, так зіграла, – говорить акторка. – Дякувати Богу, в мене зараз багато роботи в театрі «Золоті ворота». Також маю кілька вистав у Європі. Тож наразі театр відіграє вагомішу роль, ніж кіно. Але порівнювати їх я не можу.

Попри велику зайнятість у театрі Віталіна продовжує регулярно зніматися в українському кіно та серіалах. Багато з них ви бачите на екранах. Але деякі роботи залишаються для більш вузької аудиторії. Все тому, що вони студентські.

Я викладаю в академії Чубинського на кінофакультеті. Студенти часто звертаються й запрошують знятись у їхніх роботах. Коли можу, роблю це. І ніколи не беру з них грошей. У жодному разі. Знаходжу дні, їжджу та знімаюсь абсолютно безкоштовно, – говорить Віталіна.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Студенти та колеги Віталіни Біблів завжди позитивно відгукуються про неї. Відкрита, завжди усміхнена та компанійська акторка точно не знає, що таке зіркова хвороба. До речі, це підтверджує її райдер.

У моєму райдері завжди є водій. Також на одному проєкті працює дуже хороша дівчинка – асистентка по акторах. Тому в мене прохання, щоб обов’язково була тільки вона. І ще. Ви здивуєтесь, але ще є стілець. І все, – ділиться знаменитість. – Я вважаю, що помпезність у райдерах – це так смішно.

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