Олександр Педан розповів, чи підтримує звʼязок із колегою Сергієм Притулою

15 січня 2024 10:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олександр Педан розповів, чи підтримує звʼязок із колегою Сергієм Притулою
Ведучий Олександр Педан
Пресслужба Нового каналу

Як змінилося оточення Олександра Педана?

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Війна вплинула на наші дружні, романтичні та сімейні стосунки. За 22 місяці повномасштабного вторгнення більшість українців зробила ревізію власних контактів. Психологи стверджують, що саме в час страждань, горя у нас загострюється розуміння правди й неправди. Тому ми стаємо радикальнішими до свого оточення. І через важливі для нас причини припиняємо спілкування з тими, кого вважали близькими. Велика війна змінила оточення і ведучого проєктів Нового каналу Олександра Педана

Пан Суддя в шоу «Хто зверху?» та ведучий Improv Live Show зазначив, що втратив звʼязок з деякими друзями.

Я нікого не викреслював зі свого оточення. Є люди, які просто зникли з мого життя. Це доволі важка тема для мене. Є ті, хто виїхав до або під час війни. І я помічаю, як ми втрачаємо звʼязок. Для мене це дивно, бо дуже багато часу проводили разом, – каже Саша Педан у проєкті «Точка опори». – Розумію, що вони почали нове життя за кордоном. Однак думав, що в нас більше точок перетину. Шкода втрачати людей, з якими ти провів останні 3–5–10 років. От раніше бачилися постійно, а тепер можемо списатися раз на кілька місяців. Це таке розчарування! І не в людях, а в стосунках.

Відомий колега, з яким Олександр досі підтримує звʼязок, – це Сергій Притула. І попри те, що ведучі більше не працюють над спільними проєктами, вони продовжують спілкуватися.

У нас із Сергієм немає спільної роботи. Він займається волонтерством на всі 100%, а я зайнятий громадською діяльністю. Періодично підтримую його і донатом, і словами, і сторіз. Він завжди дякує за це, – ділиться ведучий Нового каналу. – І мені приємно, що Сергій теж бачить, що відбувається в моєму просторі. Час від часу пише мені повідомлення: «Малий, ти крутий. Ви молодці. Адже освіта важлива, хоч що б там було». Він дуже свідомий і соціально активний.

Олександр Педан та Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

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З часом Пан Суддя в шоу «Хто зверху?» припинив відвідувати зіркові вечірки.

Зрозумів, що більше хочу бути громадським діячем. Я вже давно не ототожнюю себе з шоу-бізнесом. Мене навіть не кличуть на тусовки, бо більше там не зʼявляюся. Напевно, українські селебритіз думають: «От пришелепкуватий. Якісь гори, серфінг у нього», – усміхається Саша. – Також під час війни вкотре переконався, що сімʼя – це найважливіше. І зрозумів, що для мене найстрашніше – нічим не займатися. Я точно не планую виходити на пенсію. Хочу створювати корисний контент. Для мене надважливі ті соціальні проєкти, які ми робимо з командою.

Нагадаємо, 

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