Олександр Педан розповів, чи підтримує звʼязок із колегою Сергієм Притулою

Як змінилося оточення Олександра Педана?

Війна вплинула на наші дружні, романтичні та сімейні стосунки. За 22 місяці повномасштабного вторгнення більшість українців зробила ревізію власних контактів. Психологи стверджують, що саме в час страждань, горя у нас загострюється розуміння правди й неправди. Тому ми стаємо радикальнішими до свого оточення. І через важливі для нас причини припиняємо спілкування з тими, кого вважали близькими. Велика війна змінила оточення і ведучого проєктів Нового каналу Олександра Педана

Пан Суддя в шоу «Хто зверху?» та ведучий Improv Live Show зазначив, що втратив звʼязок з деякими друзями.

Я нікого не викреслював зі свого оточення. Є люди, які просто зникли з мого життя. Це доволі важка тема для мене. Є ті, хто виїхав до або під час війни. І я помічаю, як ми втрачаємо звʼязок. Для мене це дивно, бо дуже багато часу проводили разом, – каже Саша Педан у проєкті «Точка опори». – Розумію, що вони почали нове життя за кордоном. Однак думав, що в нас більше точок перетину. Шкода втрачати людей, з якими ти провів останні 3–5–10 років. От раніше бачилися постійно, а тепер можемо списатися раз на кілька місяців. Це таке розчарування! І не в людях, а в стосунках.

Відомий колега, з яким Олександр досі підтримує звʼязок, – це Сергій Притула. І попри те, що ведучі більше не працюють над спільними проєктами, вони продовжують спілкуватися.

У нас із Сергієм немає спільної роботи. Він займається волонтерством на всі 100%, а я зайнятий громадською діяльністю. Періодично підтримую його і донатом, і словами, і сторіз. Він завжди дякує за це, – ділиться ведучий Нового каналу. – І мені приємно, що Сергій теж бачить, що відбувається в моєму просторі. Час від часу пише мені повідомлення: «Малий, ти крутий. Ви молодці. Адже освіта важлива, хоч що б там було». Він дуже свідомий і соціально активний.

Олександр Педан та Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

З часом Пан Суддя в шоу «Хто зверху?» припинив відвідувати зіркові вечірки.

Зрозумів, що більше хочу бути громадським діячем. Я вже давно не ототожнюю себе з шоу-бізнесом. Мене навіть не кличуть на тусовки, бо більше там не зʼявляюся. Напевно, українські селебритіз думають: «От пришелепкуватий. Якісь гори, серфінг у нього», – усміхається Саша. – Також під час війни вкотре переконався, що сімʼя – це найважливіше. І зрозумів, що для мене найстрашніше – нічим не займатися. Я точно не планую виходити на пенсію. Хочу створювати корисний контент. Для мене надважливі ті соціальні проєкти, які ми робимо з командою.

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