Олена-Крістіна Лебідь розповіла про аферу на онлайн-заробітку
Ведуча «Аферистів в сітях» Олена-Крістіна Лебідь вкотре застерегла про пастку шахраїв, через яку можна втратити десятки тисяч гривень.
Я вже розповідала колись про цю схему, а люди пишуть, що й далі потрапляють у неї. Вона називається: «Платимо за лайки та коментарі». Одразу на цих словах у вас і має спрацювати червона кнопка! – наголошує Олена-Крістіна Лебідь.
Аби ви точно не потрапили в пастку шахраїв, уважно запам’ятовуйте суть цієї афери.
1. У будь-який месенджер приходить повідомлення: «Заробляй легко! Ми платимо за лайки та коментарі». Уявімо, що людина погоджується на нескладну роботу онлайн. І перші три-п’ять разів їй справді платять. Хоч і дріб’язок – 50, 100 чи 200 грн. Інколи додають бонус. Перечислюють, наприклад, 250 гривень і кажуть: «Ви дуже добре впоралися, це ось така плюшка». Таким чином, звісно, шахраї просто намагаються втертись у довіру. Хочуть, аби в жертви випрацювалася схема, що справді: зробив справу – отримав кошти.
Зрозуміло, що врешті жертву просто блокують. А сума, яку шахраї отримують, дозволяє їм далі роздавати людям «прикормки» по 50, 100 та 200 гривень для цієї схеми, – застерігає Олена-Крістіна Лебідь. – Будьте уважні, бережіть себе та свої кошти!
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