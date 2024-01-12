Олена-Крістіна Лебідь розповіла про аферу на онлайн-заробітку

12 січня 2024 11:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Олена-Крістіна Лебідь розповіла про аферу на онлайн-заробітку
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча «Аферистів в сітях» Олена-Крістіна Лебідь вкотре застерегла про пастку шахраїв, через яку можна втратити десятки тисяч гривень.

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Вік живи – вік учись! Скільки років вже головна мисливиця за аферистами Олена-Крістіна Лебідь розповідає про шахрайські схеми, а люди все одно в них потрапляють. Ведуча проєкту Нового каналу «Аферисти в сітях» вкотре закликає бути уважними до будь-яких повідомлень у соцмережах. І нагадує про актуальну зараз аферу, через яку можна втратити від 10 тисяч гривень.

Я вже розповідала колись про цю схему, а люди пишуть, що й далі потрапляють у неї. Вона називається: «Платимо за лайки та коментарі». Одразу на цих словах у вас і має спрацювати червона кнопка! – наголошує Олена-Крістіна Лебідь.

Аби ви точно не потрапили в пастку шахраїв, уважно запам’ятовуйте суть цієї афери.

1. У будь-який месенджер приходить повідомлення: «Заробляй легко! Ми платимо за лайки та коментарі». Уявімо, що людина погоджується на нескладну роботу онлайн. І перші три-п’ять разів їй справді платять. Хоч і дріб’язок – 50, 100 чи 200 грн. Інколи додають бонус. Перечислюють, наприклад, 250 гривень і кажуть: «Ви дуже добре впоралися, це ось така плюшка». Таким чином, звісно, шахраї просто намагаються втертись у довіру. Хочуть, аби в жертви випрацювалася схема, що справді: зробив справу – отримав кошти.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

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2. А далі – головний гачок. Аргументуючи тим, що ви вже топовий працівник, пропонують виконати унікальне завдання: «Вкладення, яке ми одразу подвоїмо». А вкладення – це ваші гроші. Тобто: просять перерахувати 20 тисяч гривень, аби потім ви отримали 40 тисяч. Або ж оперують ще більшими сумами. А на цей момент людина вже повністю довіряє «роботодавцю». І спокуса отримати десятки тисяч, а не 100 грн за роботу підштовхує перевести кошти.

Зрозуміло, що врешті жертву просто блокують. А сума, яку шахраї отримують, дозволяє їм далі роздавати людям «прикормки» по 50, 100 та 200 гривень для цієї схеми, – застерігає Олена-Крістіна Лебідь. – Будьте уважні, бережіть себе та свої кошти!

Нагадаємо, 

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Хмара тегів

афера новини особисте життя зірок Новий канал Олена-Крістіна Лебідь Аферисти в сітях 8 сезон

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