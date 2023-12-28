Євгеній Лісничий поділився своїм ТОП-5 святкових фільмів і мультфільмів
Які кінострічки подарують новорічний настрій? Улюблена добірка Євгенія Лісничого.
З нагоди Міжнародного дня кіно, який відзначають 28 грудня, виконавець головної ролі в серіалі Нового каналу «Голова» Євгеній Лісничий поділився своєю добіркою стрічок для святкового настрою. Беріть на замітку!
Класичні новорічно-різдвяні «Сам удома» та «Гаррі Поттер»
Насправді я дуже радий, що саме «Гаррі Поттер» і «Сам удома» стали нашими улюбленими новорічними фільмами. Як і більшість українців, упевнено ігнорував ті радянські стрічки, які часто крутили під Новий рік. І не вважаю, що «Гаррі Поттер» і «Сам удома» – це банальщина. Я із задоволенням переглядаю їх щороку. Як раніше, так і зараз це класно, модно та цікаво.
І три мультфільми, які точно забезпечать святковий настрій
Нагадаємо,