Євгеній Лісничий поділився своїм ТОП-5 святкових фільмів і мультфільмів

28 грудня 2023 15:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Євгеній Лісничий поділився своїм ТОП-5 святкових фільмів і мультфільмів
Актор Євгеній Лісничий
Пресслужба Нового каналу

Які кінострічки подарують новорічний настрій? Улюблена добірка Євгенія Лісничого.

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На календарі – грудень, в кутку кімнати – прикрашена ялинка, а в планах – створювати новорічний настрій! Саме завдяки перегляду улюблених святкових фільмів ви зможете насолодитися зимовими вечорами або ж влаштувати затишні посиденьки з друзями. 

З нагоди Міжнародного дня кіно, який відзначають 28 грудня, виконавець головної ролі в серіалі Нового каналу «Голова» Євгеній Лісничий поділився своєю добіркою стрічок для святкового настрою. Беріть на замітку!

Класичні новорічно-різдвяні «Сам удома» та «Гаррі Поттер»

Насправді я дуже радий, що саме «Гаррі Поттер» і «Сам удома» стали нашими улюбленими новорічними фільмами. Як і більшість українців, упевнено ігнорував ті радянські стрічки, які часто крутили під Новий рік. І не вважаю, що «Гаррі Поттер» і «Сам удома» – це банальщина. Я із задоволенням переглядаю їх щороку. Як раніше, так і зараз це класно, модно та цікаво. 

Актор Євгеній Лісничий / Пресслужба Нового каналу

І три мультфільми, які точно забезпечать святковий настрій

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Я просто обожнюю мультики «Клаус», «Різдвяна історія» та «Полярний експрес». Перший – це, так би мовити, новинка в моєму списку, бо вийшов 2019 року на Netflix. А от інших два дивився ще на касетах у дитинстві. Кожної зими двічі на тиждень я вмикав ці мультики. Тож саме вони асоціюються в мене з Різдвом і Новим роком.

Нагадаємо, 

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