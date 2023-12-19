Римма Зюбіна відповіла, чи приписували їй романи

19 грудня 2023 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Римма Зюбіна відповіла, чи приписували їй романи
Акторка Римма Зюбіна
Пресслужба Нового каналу

Зірка скетчкому «Звʼязок» Римма Зюбіна відповіла, чи приписували їй романи.

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Плітки та скандали супроводжують життя знаменитостей. Прихильники хочуть знати подробиці стосунків, побачити рум-тури домівок та обговорювати статки кумирів. А таблоїди готові шукати цю інформацію про селебритіз і надавати її читачам. Під пильною увагою фанатів та ЗМІ перебуває й життя акторки Римми Зюбіної

Зірка серіалу «Звʼязок» розповіла Новому каналу, чи додумували факти про неї в жовтій пресі чи в коментарях під дописами, опублікованими у соцмережах.

Взагалі вже навчилася не дуже перейматися через плітки. Переконана, що їх потрібно одразу ж викинути з голови. Бо я дуже вразлива: якщо чую щось неприємне про себе, то воно починає мене поглинати. І відчуваю, що це руйнує зсередини, – відверто ділиться Римма Зюбіна. – В такі моменти в голові питання: «Як люди могли таке вигадати? І що я їм зробила, аби вони так вчиняли?»

Акторка Римма Зюбіна / Пресслужба Нового каналу

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Зірка намагається не зациклюватися на плітках про неї.

Кожен знає, що я не пліткарка. І тому до мене не доносяться усі ці, мʼяко кажучи, міфи. Тож потрібно поцікавитися в інших, які плітки вони чули саме про мене, – зазначає акторка «Звʼязку». – Звісно, кожна фотокартка, на якій я обіймаюся з будь-яким чоловіком чи просто всміхаюся поруч, викликає в деяких дивні думки. Але це вже проблеми тих людей. Знаю точно: ніхто ніколи не скаже, що я в професії через ліжко чи по знайомству.

Акторка Римма Зюбіна / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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