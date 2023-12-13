Даша Квіткова порадила варіант ситного сніданку

13 грудня 2023 14:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Даша Квіткова порадила варіант ситного сніданку
Блогерка Даша Квіткова
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками ігрового проєкту Нового каналу «Хто зверху?» блогерка Даша Квіткова, яка в своїх соцмережах мотивує мільйони дівчат, розповіла про свій ідеальний сніданок.

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Відома українська інфлюенсерка Даша Квіткова має ідеальну фігуру. Щодня на своїй сторінці в Instagram вона мотивує підписників займатися спортом, правильно харчуватися та відмовитися від шкідливих звичок. 

А за лаштунками розважального шоу «Хто зверху?» (Новий канал) зірка розповіла рецепт ідеального сніданку, який заряджає силами та енергією.

Я дуже люблю авокадо-тости. Це супербанально, але смачно, – каже Даша Квіткова. – Та зараз на сніданок пораджу те, що колись для мене відкрив тренер. Потрібно збити в блендері вівсянку, банан, протеїн, арахісову пасту та рослинне молоко. Такий коктейль виходить трішки солодким, тож випити легко. Там є все, що потрібно, аби почуватися круто й мати сили на тренування: білки, жири та вуглеводи. До речі, після того, як зранку випиваєте такий коктейльчик, ще дуже довго потім не хочете їсти. Вважаю, це ідеально! (усміхається).

Блогерка Даша Квіткова / Пресслужба Нового каналу

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Зараз Даша дотримується здорового харчування. Але раніше вона була напряму пов’язана з майонезом. Так-так, ви правильно прочитали! Щоправда, й тоді вона його не їла, а презентувала споживачам.

У 15 років я була промоутером майонезу. Пропонувала людям у супермаркеті скуштувати цей продукт, – розповідає Даша Квіткова.

Блогерка Даша Квіткова / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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