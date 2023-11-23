Даша Квіткова зізналася, чому їй довелося звернутися за допомогою до психолога
Також за лаштунками зйомок проєкту «Хто зверху?» інфлюенсерка Даша Квіткова розповіла, чим її дивують підписники.
За щирість отримує чимало приємних сюрпризів. Чим її дивують фани, Квіткова розповіла за лаштунками шоу «Хто зверху?», яке щочетверга о 20:00 показує Новий канал.
Підписники надсилають мені подарунки, які зробили власними руками. Наприклад, в’язані вироби чи малюнки. Це дуже круто, бо люди талановиті! – розповідає Даша. – Пам’ятаю, було незвично, коли до мене о 22:00 прийшла дівчинка і сказала: «Знаю, що ви не їсте м’яса. Але моя мама працює кухарем, тож ми приготували вам чебуреки з сиром». Я була приємно шокована (усміхається).
80% усього, що мені пишуть, – це приємні коментарі та вдячність за блог. Підписники кажуть, що я їх мотивую. Особливо часто пишуть жінки, які переживають схожі ситуації, як у моєму житті. Вони бачать, як я реагую та дію, і кажуть, що надихаю бути сильнішою та завжди обирати себе, – розповідає Даша Квіткова. – Інші 20% повідомлень – це хейт. Але я чудово розумію, що не можу подобатись усім. Мою думку можуть поділяти чи не поділяти. А можливо, в людей, які пишуть негатив, щось сталося. Та й загалом зараз усі на нервах… Спершу я реагувала на всі коментарі. Але переломний момент стався під час розлучення, коли відчула такий хейт, якого в житті не було. Тоді пропрацювала всі моменти з психологом і зрозуміла, що це друга сторона медалі. Якщо ти хочеш бути публічним і ділитися своїм життям з іншими людьми, то маєш бути готовим до хейту. Тебе можуть не сприймати, і це окей. Зараз я взагалі не реагую на такі речі.
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