Даша Квіткова зізналася, чому їй довелося звернутися за допомогою до психолога Туренко Андрій

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Також за лаштунками зйомок проєкту «Хто зверху?» інфлюенсерка Даша Квіткова розповіла, чим її дивують підписники.