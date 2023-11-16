Даша Петрожицька розповіла про романтику з нареченим Туренко Андрій

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Акторка Даша Петрожицька Пресслужба Нового каналу

У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?» акторка «Будиночка на щастя» Даша Петрожицька розповіла, що разом з коханим вже понад два з половиною роки.