Даша Петрожицька розповіла про романтику з нареченим
У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?» акторка «Будиночка на щастя» Даша Петрожицька розповіла, що разом з коханим вже понад два з половиною роки.
За лаштунками легендарного шоу «Хто зверху?», яке виходить щочетверга о 20:00 на Новому каналі, Даша розповіла про головний ритуал з нареченим.
Ще до повномасштабного вторгнення ми з коханим більше зв’язувалися по FaceTime. Адже він живе в Німеччині. Після початку великої війни я переїхала до нього. Жила за кордоном майже рік, – ділиться Даша Петрожицька. – Вже згодом зʼявилася робота, стартували гастрольні тури й почалися зйомки. Тож я стала частіше їздити в Україну.
Ми дотримуємося головного ритуалу: ніколи не лягаємо спати, поки не зідзвонимося. А ще моя киця, з якою я виїхала за кордон, також залишається з коханим у Німеччині, коли я повертаюся в Україну. І під час зідзвону він завжди показує її мені. Це дуже мило, – з усмішкою розповідає акторка. – Намагаємося побачитися, навіть якщо ми втомлені після важкого дня, або ж коли мені доводиться повертатися потягом, а в дорозі нестабільний звʼязок. Завжди хочеться сказати одне одному «На добраніч». І так вже більше двох з половиною років (усміхається).
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