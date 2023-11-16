Даша Петрожицька розповіла про романтику з нареченим

16 листопада 2023 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Даша Петрожицька розповіла про романтику з нареченим
Акторка Даша Петрожицька
Пресслужба Нового каналу

У перерві між зйомками шоу «Хто зверху?» акторка «Будиночка на щастя» Даша Петрожицька розповіла, що разом з коханим вже понад два з половиною роки.

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Харизматична зірка українських серіалів та кіно Даша Петрожицька нечасто ділиться подробицями особистого життя. Відомо лише те, що її таємничого бойфренда звати Олексій, він живе та працює в Німеччині. Ще до великої війни пара зустрічалася частіше онлайн, однак після одразу ж почала жити разом. Даша переїхала до коханого і майже рік мешкала за кордоном. Тепер закохані перейшли в статус наречених! Влітку акторка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) отримала пропозицію руки і серця в романтичній Венеції під час плавання в гондолі. 

За лаштунками легендарного шоу «Хто зверху?», яке виходить щочетверга о 20:00 на Новому каналі, Даша розповіла про головний ритуал з нареченим.

Ще до повномасштабного вторгнення ми з коханим більше зв’язувалися по FaceTime. Адже він живе в Німеччині. Після початку великої війни я переїхала до нього. Жила за кордоном майже рік, – ділиться Даша Петрожицька. – Вже згодом зʼявилася робота, стартували гастрольні тури й почалися зйомки. Тож я стала частіше їздити в Україну.

Даша Петрожицька з коханим / Пресслужба Нового каналу

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Коли закохані знаходяться на відстані, то не можуть заснути, доки не поспілкуються хоча б онлайн.

Ми дотримуємося головного ритуалу: ніколи не лягаємо спати, поки не зідзвонимося. А ще моя киця, з якою я виїхала за кордон, також залишається з коханим у Німеччині, коли я повертаюся в Україну. І під час зідзвону він завжди показує її мені. Це дуже мило, – з усмішкою розповідає акторка. – Намагаємося побачитися, навіть якщо ми втомлені після важкого дня, або ж коли мені доводиться повертатися потягом, а в дорозі нестабільний звʼязок. Завжди хочеться сказати одне одному «На добраніч». І так вже більше двох з половиною років (усміхається).

Даша Петрожицька з коханим / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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