Юрій Ткач розповів, як проводить час із донькою
За лаштунками Improv Live Show комік Юрій Ткач розповів, що кілька місяців тому переїхав з родиною.
У перерві між зйомками Improv Live Show, яке Новий канал показує щосереди о 20:00, він розповів про дозвілля з рідними. Актор зазначив, що під час війни з’явилося ще більше сімейних ритуалів.
Хочеться більше бути з родиною. Але це не завжди вдається, на жаль. Однак якщо в нас із дружиною і донькою є вільний час, ми намагаємося провести його разом, – ділиться Юрій. – Зазвичай наше дозвілля банальне: ми їздимо кудись смачно поїсти або ж за покупками. Нами керує Ліза (усміхається). От що вона хоче, те й ми стараємося втілити в реальність.
На початку літа ми перебралися з Києва в Дніпро. Саме там живуть наші з дружиною батьки, тому Ліза частіше бачиться з ними і дуже круто почувається, – каже Юрій. – А ще звідти швидше добиратися до сходу країни, щоб відвозити допомогу нашим військовим.
Ведучий додав, що з самого початку маленька Ліза усвідомлювала, що почалася війна.
Донька все розуміє. Адже їй уже 9 років. Тому вона сприймає реальність, у якій ми всі живемо, – пояснює Ткач. – Однак ми з дружиною намагаємося вберегти її від багатьох речей. У дітей має бути дитинство. І ми дуже стараємося зробити його не лише для неї, а й для інших маленьких. Працюємо з багатьма фондами для дітей і виступаємо на благодійних дитячих заходах. А Ліза постійно їздить із нами.
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