Юрій Ткач розповів, як проводить час із донькою

1 листопада 2023 11:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Юрій Ткач розповів, як проводить час із донькою
Комік і ведучий Юрій Ткач
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками Improv Live Show комік Юрій Ткач розповів, що кілька місяців тому переїхав з родиною.

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Брак спільного сімейного дозвілля відбивається на психологічному та емоційному стані дітей. Вони можуть закритися в собі, частіше вередувати й ображатися на найближчих через дрібниці. Тому батьки мають правильно організовувати їхнє життя та більше часу проводити разом, аби діти відчували турботу та піклування. Комік і ведучий Юрій Ткач разом із дружиною Вікторією виховують 9-річну доньку Лізу. 

У перерві між зйомками Improv Live Show, яке Новий канал показує щосереди о 20:00, він розповів про дозвілля з рідними. Актор зазначив, що під час війни з’явилося ще більше сімейних ритуалів.

Хочеться більше бути з родиною. Але це не завжди вдається, на жаль. Однак якщо в нас із дружиною і донькою є вільний час, ми намагаємося провести його разом, – ділиться Юрій. – Зазвичай наше дозвілля банальне: ми їздимо кудись смачно поїсти або ж за покупками. Нами керує Ліза (усміхається). От що вона хоче, те й ми стараємося втілити в реальність.

Юрій Ткач разом із дружиною та донькою / Пресслужба Нового каналу

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Нещодавно родина Ткачів переїхала в рідне місто коміка. 

На початку літа ми перебралися з Києва в Дніпро. Саме там живуть наші з дружиною батьки, тому Ліза частіше бачиться з ними і дуже круто почувається, – каже Юрій. – А ще звідти швидше добиратися до сходу країни, щоб відвозити допомогу нашим військовим.

Юрій Ткач разом із донькою / Пресслужба Нового каналу

Ведучий додав, що з самого початку маленька Ліза усвідомлювала, що почалася війна.

Донька все розуміє. Адже їй уже 9 років. Тому вона сприймає реальність, у якій ми всі живемо, – пояснює Ткач. – Однак ми з дружиною намагаємося вберегти її від багатьох речей. У дітей має бути дитинство. І ми дуже стараємося зробити його не лише для неї, а й для інших маленьких. Працюємо з багатьма фондами для дітей і виступаємо на благодійних дитячих заходах. А Ліза постійно їздить із нами.

Нагадаємо, 

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