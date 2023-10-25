Фіма Константиновський став ведучим нового шоу «Поля»

Проєкт «Поля», що завойовує світ, стартує на Новому каналі навесні 2024 року.

Що вийде, якщо розмістити 100 учасників на гігантській світлодіодній підлозі, дізнатися, в якій сфері знань вони обізнані найкраще, та підготувати тематичні квіз-дуелі? А вийде захопливе шоу The Floor, яке знімають у багатьох країнах світу. Навесні 2024 року Новий канал покаже нашу версію вікторини. Ведучим українського «Поля» став комік Фіма Константиновський

Я ретельно готувався до кастингу на роль ведучого, адже дуже хотів потрапити в цей проєкт. Вивчив правила шоу на максимум, щоб під час трактів (кастингу. – Прим. ред.) не користуватися сценарієм та класно імпровізувати, – пригадує Фіма Константиновський. – Після початку повномасштабного вторгнення був час, коли я не знав, чи повернуся в професію. З березня 2022 року займаюся шелтером (прихистком для тимчасового проживання осіб, що постраждали від військових дій. – Прим. ред.) для дітей-переселенців у Дніпрі. В якийсь момент зрозумів, що тону в цьому, забуваючи про себе. Тож коли мені повідомили, що затвердили ведучим «Поля», емоції зашкалювали! І я вдячний Новому каналу за можливість хоч на кілька днів повернутися до улюбленої професії.

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Команда Нового знімала українську версію «Поля» в тісній співпраці з розробником проєкту – нідерландською компанією Talpa Studios.

Очікування від зйомок були шалені. Я познайомився зі співробітниками Talpa Studios, які є хрещеними батьками майже всіх розважальних програм на телебаченні. На зйомки приїжджав автор форматів таких шоу, як «Поле», «Великий брат», «Голос», «Танці з зірками». Дуже хвилювався, бо хотів відповідати статусу. Я така людина: якщо чимось займаюся, то роблю це на повну силу, – каже Фіма. – Тож одразу занурився у проєкт, бо обожнюю ігровий формат. Це ніби величезна настільна гра (усміхається).

100 учасників «Поля» – це українці, які рятувалися від війни, і зараз в більшості живуть чи проходять реабілітацію у Нідерландах.

Першу програму ми знімали більше двох годин, а це задовго. Просто я дуже активно спілкувався з учасниками, бо мені справді були цікаві їхні історії, – ділиться телеведучий. – Найбільше вражали розповіді тих, хто рятувався від війни й виїжджав з пекла Маріуполя, Луганщини, Донеччини та Херсонщини. Також серед наших учасників – військові, які проходять реабілітацію в Нідерландах. Мені було дуже важко поєднувати людяність і професіоналізм телеведучого. Хотілося підтримати їх, вислухати, поговорити якомога довше. Я впевнений, що наш глядач оцінить «Поле», адже це не просто гра, це історія нашого незламного народу. Так, ми переживаємо пекло, та все одно знаходимо в собі сили йти далі.

Фіма Константиновський став ведучим нового шоу «Поля» / Пресслужба Нового каналу

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