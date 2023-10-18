Michelle Andrade розповіла про боротьбу з осінньою хандрою

За лаштунками проєкту Improv Live Show артистка Michelle Andrade розповіла про свій досвід роботи з психологом.

Цьогоріч холод настав так миттєво, що ми навіть не встигли морально підготуватися. Футболки різко замінилися на светри, а бадьорий настрій «з’їла» меланхолія. Багатьох накрила осіння хандра, з якою потрібно впоратися. Як це робить українська співачка Michelle Andrade

Лайфхаками зірка поділилася за лаштунками Improv Live Show, яке вже сьогодні, 18 жовтня, о 20:00 покаже Новий канал.

Щойно з’являється холодний вітерець, то я завжди так засмучено: «Нууу… Ось зараз і почнеться поганий настрій». Але намагаюся, щоб далі думок цей стан не розвивався, – каже артистка. – Тож, по-перше, спостерігаю й насолоджуюсь. Осінь дуже красива! Аби зарядитись енергією, було літо. А тепер можна трішки розслабитися. По-друге, підбираю хороший плейлист. По-третє, відволікаюся від неприємного стану приємними улюбленими заняттями. А взагалі… Що поганого в депресії? Нічого! Ви просто проживаєте свій шлях, усі свої справжні стани. Спробуйте розібратися, чого вам хочеться, або, навпаки, не хочеться в такі періоди. Насправді це ж своєрідний і дуже потрібний крок до себе.

Michelle Andrade та POSITIFF / Пресслужба Нового каналу

Співачка також радить не боятися звертатись до спеціаліста, якщо відчуваєте в цьому потребу.

Я вважаю, що це хороша ідея. Якщо є можливість піти до психолога, то зробіть це! Подруги подругами, але фахівець може дати правильні інструменти, щоб ви побачили ситуацію не лише з негативного, а й з кращого боку, – каже Michelle Andrade. – В мене був досвід роботи зі спеціалістом з ментального здоров’я. На початку війни я вперше звернулася до психологів. Їх було два. І це жінки. Так комфортніше для мене. Думаю, що жінки розуміють деякі питання краще, ніж чоловіки. І це в жодному разі не про сексизм! Просто тут питання саме в сприйнятті деяких ситуацій. На той момент ці консультації були найкращим інструментом, аби розібратись і виставити свої кордони. А ще психологині просто нагадали мені, що я сильна і все зможу! (Усміхається.)

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