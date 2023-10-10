Олена-Крістіна Лебідь пояснила деталі шахрайської схеми із заможним красунчиком із сайту знайомств

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розкрила цинічну аферу.

Чоловіки-аферисти часто шукають собі жертв на сайтах знайомств. Під час переписки обіцяють «золоті гори», а на першій же зустрічі «кидають» на великі гроші. Про одну з таких схем обману в проєкті «Аферисти в сітях», який щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, розповіла Олена-Крістіна Лебідь

Для цього викриття я перевтілилась у вчительку Марину, яка приїхала з Шостки до банкіра-шанувальника Дмитра, – каже телеведуча. – Ми «перехопили» афериста в реальної дівчини. Вона його розкусила під час переписки й зателефонувала нам. Оскільки на фото в акаунті не було видно її обличчя, то я вдягнула перуку та пішла на побачення-викриття. Запам’ятовуйте деталі!

1. Знайомство відбувається онлайн. Зазвичай чоловік-шахрай розповідає про свою престижну роботу й одразу пише про велику симпатію до дівчини. Проскакують навіть фрази про те, що вона – кохання всього його життя. Це перша ознака аферистів! До речі, жертву зазвичай обирає з іншого міста. Аби, приїхавши до нього в Київ, дівчина почувалася безпорадною.

2. Шахрай запрошує жертву на побачення до столиці. Та приїжджає. І коли вона вже на вокзалі, повідомляє, що зустріти не зможе, оскільки має термінову нараду на роботі. Або ж вигадує будь-яку іншу причину, аби ще більше підняти свій статус. Просить приїхати до нього таксі. У випадку схеми, яку викривала Олена-Крістіна, шахрай дав адресу банку, в якому нібито працює.

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

3. Чоловік зустрічає з шикарним букетом квітів і пропонує поїхати на побачення його машиною з водієм. Звісно, це обман. Псевдоводій – це спільник на орендованій автівці.

4. Аферист привозить зачаровану компліментами дівчину не в ресторан, а на пікнік у безлюдне місце. Там немає зайвих очей та камер спостереження. Для більшої переконливості під час телефонних дзвінків озвучує незрозумілі для багатьох професійні терміни. І піднімає тост за «щасливе спільне майбутнє». Це «нокаут» для будь-якої дівчини: багатий, успішний і вже майже одружується!

5. І от непомітно починається кульмінація афери. Після чергового дзвінка шахрай каже: «Телефонувала моя фінансова директорка. Для хорошої статистики нам не вистачає клієнтів на послугу «Платиновий депозит». Взагалі-то там прибуток через рік, але ти моя дівчина, тож отримаєш гроші вже за місяць. Вкладаєш зараз 20 тисяч, а забираєш 200 тисяч». І головне! Наголошує, що пропозиція дійсна лише сьогодні, це останній день. І цим максимально підганяє, не дає дівчині подумати.

6. Якщо жертва погоджується на це, то далі все просто. Підставна фінансова директорка, теж спільниця шахрая, пропонує перевести гроші на рахунок через термінал, оскільки «так не враховуватимуться податки». А це суттєва економія! Хоча насправді для того, аби дівчина потім не могла відслідкувати перерахунок коштів і тим більше їх повернути.

7. Аферист везе жертву до найближчого терміналу, вона перераховує гроші, і все… Втрачає водночас і власні кошти, і, як вона мріяла, заможного нареченого. Який насправді є цинічним аферистом. Будьте пильними!

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