Олена-Крістіна Лебідь попередила про цинічну аферу, яка стосується телефонів

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь показала деталі популярної шахрайської схеми.

Купівля та продаж iPhone завжди популярні серед українців. На жаль, на всьому, що користується попитом, намагаються нажитися шахраї. Про одну зі схем обману в своєму проєкті «Аферисти в сітях», який щопонеділка о 20:00 показує Новий канал, розповіла Олена-Крістіна Лебідь

Цього продавця-афериста нам «здала» його жертва, – розповідає телеведуча. – У спілкуванні чоловік просто «няшка». Так і не скажеш, що аферист. Запам’ятовуйте деталі афери, аби не втрапити в неї й не втратити свої гроші.

1. Оголошення про продаж новенького iPhone 12 шахрай розміщує на звичайному сайті оголошень. Важливо! Ціна – максимально приваблива. В афері, яку розглядала Олена-Крістіна, псевдопродавець хотів за новенький смартфон від Apple лише 12 тисяч гривень. Це майже вдвічі менше, ніж у магазині.

2. Аферист легко погоджується на реальну зустріч. Це заспокоює, оскільки покупці зазвичай лякаються онлайн-домовленостей з переводом грошей на картку. У цьому ж випадку людина розслабляється та починає довіряти продавцю.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

3. На зустріч шахрай приходить вчасно. Люб’язно показує справді новий, ще із захисною плівкою, телефон. Дозволяє потримати його в руках. Пропонує також купити в нього чохол та інші аксесуари.

4. Після огляду iPhone покупець дає шахраю гроші. Але псевдопродавець не квапиться віддавати телефон. І ось тут починається кульмінація афери! «Зачекайте, гарантія», – каже аферист і нібито починає діставати її з сумки. В цей момент невідомо звідки з’являється жінка, яка з криками налітає на жертву-покупця. Це спільниця. Вона відіграє роль ревнивої дівчини продавця, аби відволікти жертву.

5. У цей момент аферист тихенько підміняє в сумці коробку з новеньким iPhone 12 на іншу. Коли скандал врешті стихає, шахрай віддає жертві коробку з «телефоном», а також тисячу гривень за моральний збиток, і швидко йде з підставною дівчиною.

6. Коли людина відкриває коробку, то бачить там не смартфон, а брусок дьогтьового мила. Яке, на жаль, купила за 12 тисяч гривень…

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