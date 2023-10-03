Олена-Крістіна Лебідь попередила про цинічну аферу, яка стосується телефонів
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь показала деталі популярної шахрайської схеми.
Цього продавця-афериста нам «здала» його жертва, – розповідає телеведуча. – У спілкуванні чоловік просто «няшка». Так і не скажеш, що аферист. Запам’ятовуйте деталі афери, аби не втрапити в неї й не втратити свої гроші.
1. Оголошення про продаж новенького iPhone 12 шахрай розміщує на звичайному сайті оголошень. Важливо! Ціна – максимально приваблива. В афері, яку розглядала Олена-Крістіна, псевдопродавець хотів за новенький смартфон від Apple лише 12 тисяч гривень. Це майже вдвічі менше, ніж у магазині.
2. Аферист легко погоджується на реальну зустріч. Це заспокоює, оскільки покупці зазвичай лякаються онлайн-домовленостей з переводом грошей на картку. У цьому ж випадку людина розслабляється та починає довіряти продавцю.
3. На зустріч шахрай приходить вчасно. Люб’язно показує справді новий, ще із захисною плівкою, телефон. Дозволяє потримати його в руках. Пропонує також купити в нього чохол та інші аксесуари.
5. У цей момент аферист тихенько підміняє в сумці коробку з новеньким iPhone 12 на іншу. Коли скандал врешті стихає, шахрай віддає жертві коробку з «телефоном», а також тисячу гривень за моральний збиток, і швидко йде з підставною дівчиною.
6. Коли людина відкриває коробку, то бачить там не смартфон, а брусок дьогтьового мила. Яке, на жаль, купила за 12 тисяч гривень…
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