Наталка Денисенко розповіла, як її чоловік-військовий спілкується з сином
Зірка серіалу «Зв’язок» Наталка Денисенко розповіла, що маленький Андрійко не питає, чому тата немає вдома.
Зірка серіалу «Зв’язок» (Новий канал) розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній, що спілкування чоловіка з маленьким Андрійком перейшло в онлайн-режим.
Я хвилювалася, що їм тривалий час потрібно буде якось підтримувати зв’язок. І придумала записувати відео з синочком і відправляти татові. І щоб чоловік їх коментував. Наприклад, казав: «Ой, як ти класно підіймаєш гирю, Андрюшо». Я хотіла, щоб між ними залишалася комунікація. Страшно ставало від думок про те, що Андрій приїде, і син запитає: «А ти хто?», – поділилася Наталка. – Якось у магазині я почула, як Андрюша каже іншій дитині: «Мій тато на війні. Він нас захищає». Тобто те, що я кажу йому про Андрія, і він говорить. Син не питає про нього. Я намагаюся сама пояснити, чому тата немає вдома. Щодня перед сном питаю в Андрійка, чи скучив він за ним. Син відповідає: «Я не скучаю, а чекаю його». Просто для нього скучати – це щось погане.
Серйозні розмови з сином Андрій Федінчик також проводить онлайн.
Нещодавно Андрюша начудив щось у дитсадочку. Я розуміла, що потрібно, аби саме Андрій з ним поговорив, і попросила його записати відео. Я підійшла до Андрюші та сказала: «Тепер у тебе буде серйозна розмова з татом». І ввімкнула це відео. Він прочитав сину цілу лекцію: «Андрюшо, я дізнався про певну ситуацію в садочку. Якщо ти будеш так поводитися, то розумієш, що станеться. Так робити не можна», – пригадала Наталка. – А син дивився, слухав і… усміхався! Андрій сварив його, а той усміхався від того, що бачить тата.
Усі їхні спільні ігри, які були ще до початку війни, збереглися. Приміром, він просить покатати його в стільчику. У нас є стільчик, який відкривається, і туди можна сісти. Ще в них є гра «Закабань мене», – усміхається акторка. – Кілька днів після приїзду Андрія в сина було певне напруження. Я розумію, що він може ревнувати мене до нього. Тому Андрюша якось дуже дивно поводився. А коли окремо зі мною і окремо з татом – все нормально.
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