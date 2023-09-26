Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як в Україні спекулюють на війні та ЗСУ

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь в деталях розповіла про актуальні шахрайські схеми.

Як аферисти наживаються на війні? Як неперевірені контори видають людям кредити? Який відбиток залишила війна на стосунках пар? Як не втрапити у телефонну аферу? Це й не тільки ви дізнаєтесь у новому сезоні проєкту «Аферисти в сітях» , який стартує вже сьогодні, 25 вересня, о 20:00 на Новому каналі.

Пропонуємо вам дізнатися про три актуальні афери, де спекулюють на ЗСУ, від Олени-Крістіни Лебідь.

Афера №1: «Мама військового ЗСУ»

Суть така: мама воїна ЗСУ на сайтах оголошень здає чисту, простору і сучасну квартиру свого сина, доки той воює. Але! Важливо, що ставить на неї низьку, дуже спокусливу для жертви ціну. Пояснює це тим, що хто, як не вона, розуміє, як зараз усім важко, як важливо підтримувати одне одного, а не заробляти одне на одному. По телефону обіцяє не турбувати під час проживання й «солодко співає» про те, як їй заочно вже подобаються ці мешканці. Єдине прохання – перекинути гроші на дорогу. Адже заради показу житла їй доведеться їхати з іншого міста. Після переводу коштів шахрайка телефонує жертві, дякує за 500 гривень і просить кинути на Viber дані паспорта, аби зробити в нотаріуса офіційний договір оренди. Щасливий орендар відправляє аферистці дані. І за півгодини знову дзвінок: «Щоб ви не нервували, я вирішила одразу оформити договір і надіслати вам його скрін. Зараз сиджу в нотаріуса, скиньте мені терміново тисячу гривень за його роботу. Тоді я приїду до вас уже і з ключами від квартири, і з готовим офіційним договором!» Ну хто підозрюватиме маму воїна ЗСУ? Тож окрім уже відправлених 500, людина кидає ще 1000 гривень! Разом: вліт на 1500 грн. Просто за «байки по телефону».

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Афера №2: «Військовий ЗСУ на ротації»

Афера №3: «Песики з розбомбленого притулку»

Аферист «підгодовує» жертву впродовж двох місяців. Наприклад, ходить на стрижку у вибраний салон краси. Або відвідує лише певне кафе. Головне – бути постійним клієнтом бодай місяць. Шахрай імітує «військові» дзвінки, говорить по телефону про перекидання військ, переформування дивізії та інше, створюючи відчуття, що він – воїн ЗСУ, причому високого чину. Під час стрижок, наприклад, розповідає своєму перукарю (зазвичай це жінка), що зараз є великі проблеми з роботою, викликаючи її та інших майстрів на одкровення. Мета такої розмови – дізнатися, чи є проблеми з роботою в чоловіків/братів/знайомих співрозмовниці. І якщо жінка каже, що близька людина не працює, аферист відразу пропонує допомогти з вакансією охоронця офісу. Мовляв, він має зв'язки. Аферист каже, що робота неважка, а зарплатня висока. Зрештою бере в жінок, які захотіли влаштувати своїх чоловіків на таку посаду, гроші, нібито за отримання дозволу на зброю. Адже для охоронця це обов'язково. А потім, за тиждень, ще суму, нібито на те, щоб оформити зброю на конкретні ПІБ. У результаті жертва переказує близько 12 тисяч гривень! Лише за виставу з телефоном та «військовими» розмовами й порожніми обіцянками.

Афера розгортається навколо декоративних дорогих порід собак. У продавця є безліч відео з цуценятами. І це дуже підкупає. Та водночас аферисти категорично не погоджуються на особисту зустріч із покупцем. Хоч яке б місто перебування ви назвали, «продавець» точно скаже, що він – в іншому. Ще одна умова – оплатити бронь за собаку. Головна мета афериста: будь-яким чином вибити з вас кошти на картку без особистих зустрічей. Якщо ви довго вагаєтеся, чи платити гроші невідомо кому, «продавець» раптом пише: «Хочу наголосити, що ви маєте справу з ЗСУ!» Аби викликати повагу та беззаперечну довіру. І хоч що б ви спитали додатково про ЗСУ, то відповідь буде: «Це секретна інформація». Ще гачок! Ціна таких цуценят зазвичай у три-чотири рази менша, ніж в інших продавців. Якщо запитаєте, чому так дешево, шахрай має одразу два заготовлені варіанти відповіді. Перший: «Вони з розбомбленого розплідника в зоні бойових дій. Наші хлопці врятували цих малюків. Вони єдині, хто там вижили. Швидко роздаємо, бо нікому доглядати!» Або ж так: «Терміново потрібні гроші!» А далі – будь-яка легенда: від «треба купити шоломи бійцям» до «ракетою розвалило будинок моєї мами, то збираю їй на нове житло». Пам’ятайте про ці маячки й не потрапляйте в сіті аферистів!

Нагадаємо,