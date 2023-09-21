MamaRika розповіла про традиції, завдяки яким зберігає тепло та ніжність у стосунках

21 вересня 2023 12:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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MamaRika розповіла про традиції, завдяки яким зберігає тепло та ніжність у стосунках
MamaRika та Сергій Середа з сином
Пресслужба Нового каналу

Співачку MamaRika розповіла про ритуали з коханим.

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Співачка MamaRika та актора Сергія Середу називають найміцнішою парою українського шоу-бізнесу! Вони разом вже понад вісім років. Анастасія (справжнє ім’я виконавиці) та Сергій провели таємну церемонію одруження в Таїланді 2020 року. А 2 серпня 2021-го вперше стали батьками. Тоді на світ з’явився «маленький революціонер»: так MamaRika ніжно називає синочка Давида. 

За лаштунками розважального шоу «Хто зверху?», перший випуск якого Новий канал покаже вже сьогодні о 20:00, співачка розповіла про традиції, яких дотримується її родина.

Ми з Сергієм стільки років разом, що в нас назбиралося дуже багато ритуалів! Важко виокремити якісь конкретні, – ділиться MamaRika. – Мені приємно, наприклад, що після кожної поїздки коханий зустрічає з квітами. Це дуже зворушливо.

MamaRika та Сергій Середа з сином / Пресслужба Нового каналу

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Відоме подружжя має сімейний ритуал, під час якого намагається забути про робочі справи.

Щонеділі проводимо час разом із найріднішими. Адже є не лише ми двоє! Тож приділяємо багато уваги нашим діткам – сину Давиду та песику Роккі, – усміхається співачка. – У сімейний вихідний намагаємося не брати до рук телефони й цілковито поринаємо в домашню рутину. І щоразу частину часу проводимо в новому місці! Вже відвідали Межигір’я, Київську дитячу залізницю, зоопарк, красивезні парки.

Нагадаємо, 

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