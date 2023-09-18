Іра Гатун поділилася секретами хорошого настрою: «Немає часу на осінню хандру!»

Учасниця четвертого сезону Improv Live Show Іра Гатун упевнена: якщо восени все, чого вам хочеться, – це лягти під ковдру й дивитися серіали, то ви маєте це зробити!

З приходом холодів і дощів на багатьох нападає осіння хандра. Брак енергії, тривога та бажання проводити весь вільний час вдома, подалі від сирої погоди, може охопити кожного. Під час повномасштабної війни загроза отримати осінню депресію значно вища, адже наші будні супроводжуються постійним стресом. Учасниця четвертого сезону Improv Live Show на Новому каналі Іра Гатун упевнена: потрібно давати собі час на спокійний і неквапливий відпочинок.

За лаштунками розважального шоу «Хто зверху?», який Новий канал покаже вже з 21 вересня о 20:00, комікеса поділилася порадами, як не «підчепити» осінню хандру.

Звісно, іноді вона нападає й на мене. І не обов’язково лише восени. Просто саме зараз усе стає неяскравим, сіреньким, – розповідає Іра Гатун Новому каналу. – Однак людина має бути в гармонії з собою! Якщо ви хочете лягти, закутатися у плед і подивитися серіал, то потрібно це зробити. Я вважаю нормою за можливості дати собі кілька днів на спокій. І байдуже, буде це вересень, лютий або ж будь-який інший місяць.

Учасниця четвертого сезону Improv Live Show Іра Гатун / Пресслужба Нового каналу

Іра зазначила: вона не з тих, хто надовго залишається вдома під ковдрою і хандрить.

Я із задоволенням трошечки б полежала! Проте в мене елементарно не вистачає часу на осінню хандру. А якщо з’являється вільний вечір, то вона й не потрібна, щоб просто так провалятися в ліжку. Особливо враховуючи мій шалений графік. Бо я та, хто постійно бігає, скаче, а ввечері лежить, витягнувши ніжки, – усміхається імпровізаторка.

Учасниця нового сезону Improv Live Show також розповіла, як любить проводити час восени.

Для мене осінні ритуали – це більше про романтику. Бо осінь – плавна і красива, – ділиться Іра. – У вересні відбувається перехід з літа, додається прохолода. У жовтні всі листочки стають жовтими й красивими. Такі оксамитові кольори! Люблю поїхати за місто, погуляти в лісі та все роздивитися. А в листопаді – пройтися й пошарудіти золотим листям під осінню музику.

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