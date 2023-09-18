Іра Гатун поділилася секретами хорошого настрою: «Немає часу на осінню хандру!»
Учасниця четвертого сезону Improv Live Show Іра Гатун упевнена: якщо восени все, чого вам хочеться, – це лягти під ковдру й дивитися серіали, то ви маєте це зробити!
За лаштунками розважального шоу «Хто зверху?», який Новий канал покаже вже з 21 вересня о 20:00, комікеса поділилася порадами, як не «підчепити» осінню хандру.
Звісно, іноді вона нападає й на мене. І не обов’язково лише восени. Просто саме зараз усе стає неяскравим, сіреньким, – розповідає Іра Гатун Новому каналу. – Однак людина має бути в гармонії з собою! Якщо ви хочете лягти, закутатися у плед і подивитися серіал, то потрібно це зробити. Я вважаю нормою за можливості дати собі кілька днів на спокій. І байдуже, буде це вересень, лютий або ж будь-який інший місяць.
Іра зазначила: вона не з тих, хто надовго залишається вдома під ковдрою і хандрить.
Я із задоволенням трошечки б полежала! Проте в мене елементарно не вистачає часу на осінню хандру. А якщо з’являється вільний вечір, то вона й не потрібна, щоб просто так провалятися в ліжку. Особливо враховуючи мій шалений графік. Бо я та, хто постійно бігає, скаче, а ввечері лежить, витягнувши ніжки, – усміхається імпровізаторка.
Для мене осінні ритуали – це більше про романтику. Бо осінь – плавна і красива, – ділиться Іра. – У вересні відбувається перехід з літа, додається прохолода. У жовтні всі листочки стають жовтими й красивими. Такі оксамитові кольори! Люблю поїхати за місто, погуляти в лісі та все роздивитися. А в листопаді – пройтися й пошарудіти золотим листям під осінню музику.
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