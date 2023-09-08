Що подивитися? Топ українських фільмів від Тараса Цимбалюка, Віталіни Біблів, Олександра Рудинського
9 вересня відзначають День українського кіно.
Віталіна Біблів, акторка серіалу «Будиночок на щастя»
Я вважаю, що важливо й потрібно дивитися нове! Український кінематограф не стоїть на місці. Тому поділюся добіркою тих фільмів, які вразили мене за останній рік. Перший – «Памфір». Другий – «Люксембург, Люксембург». Третій, звісно, «Довбуш». Це три картини, які зараз у моєму топі. Їх можна передивлятися багато разів. Коли дивилася в кінотеатрі «Довбуша», то було враження, що це голлівудське кіно. Іноді щипала себе за ногу, аби нагадати, що воно українське. Така гордість розпирала! Всім бажаю це відчути.
Тарас Цимбалюк, актор серіалу «Зв’язок»
Мій улюблений український фільм за останній час – «Погані дороги». Стрічка складається з новел про війну. Але в ній майже не показують бойові дії. Тут розповідають про людей, яких безпосередньо зачепило це горе і які живуть у дуже важкий для України період. Абсолютно різні люди з абсолютно різними історіями. Але режисерці Наталці Ворожбит вдалося показати їх дуже глибоко через призму певного поверхового вайбу. «Погані дороги» можна віднести до категорії найкращих українських фільмів за всю історію!
Марія Стопник, акторка серіалів «Голова» і «Будиночок на щастя»
Дмитро Вівчарюк, актор серіалу «Зв’язок»
Я раджу кожному фільм «Довбуш»! Це справді якісне круте українське кіно, яке дуже довго готували, щоб показати українському глядачу. Стрічка знята на голлівудському рівні. Тому закликаю всіх дивитися українського «Довбуша»! І не лише через те, що я там знімався (усміхається). А тому що це круте та якісне кіно.
Олександр Рудинський, актор серіалів «Голова» та «Зв’язок»
Деякі фільми можу із захватом передивлятися кілька разів! Для мене це і є ознака «улюбленого». Занотовуйте: «Памфір», «Земля блакитна, ніби апельсин», «Плем’я».
Олександр Сугак, актор серіалу «Зв’язок»
Люблю фільми, в яких розповідається про ті сторінки історії, які в нас вкрали. Тому виділив би такі стрічки, як «Поводир», «Заборонений» та «Червоний». А взагалі раджу дивитися всі українські кінороботи!
Дмитро Гирявець, актор серіалу «Голова»
Аліна Кошарна, акторка серіалу «Зв’язок»
Мені одразу згадався «Памфір». Він дуже вразив мене, і я отримала величезну насолоду від перегляду! Зараз збираюся піти на «Довбуша». Загалом хочу закликати людей ходити в кінотеатри на українські стрічки й підтримувати українське кіновиробництво!
Поліна Фролова, акторка серіалу «Голова»
Мене приємно вразив нашумілий неймовірно красивий фільм «Памфір». Але я дуже-дуже хочу, аби в майбутньому, коли мене знову запитають, який фільм я б порадила, то українських стрічок було настільки багато, щоб я не знала, що обрати. І, звісно, щоб у якомусь із цих фільмів була я. (Усміхається.)
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