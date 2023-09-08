Що подивитися? Топ українських фільмів від Тараса Цимбалюка, Віталіни Біблів, Олександра Рудинського

9 вересня відзначають День українського кіно.

Віталіна Біблів, акторка серіалу «Будиночок на щастя»

На честь цього зірки серіалів «Зв’язок», «Голова» та «Будиночок на щастя» (Новий канал) поділилися своїми рекомендаціями. Ці фільми варто подивитися кожному! Тож зберігайте добірку.

Я вважаю, що важливо й потрібно дивитися нове! Український кінематограф не стоїть на місці. Тому поділюся добіркою тих фільмів, які вразили мене за останній рік. Перший – «Памфір». Другий – «Люксембург, Люксембург». Третій, звісно, «Довбуш». Це три картини, які зараз у моєму топі. Їх можна передивлятися багато разів. Коли дивилася в кінотеатрі «Довбуша», то було враження, що це голлівудське кіно. Іноді щипала себе за ногу, аби нагадати, що воно українське. Така гордість розпирала! Всім бажаю це відчути.

Тарас Цимбалюк, актор серіалу «Зв’язок»

Мій улюблений український фільм за останній час – «Погані дороги». Стрічка складається з новел про війну. Але в ній майже не показують бойові дії. Тут розповідають про людей, яких безпосередньо зачепило це горе і які живуть у дуже важкий для України період. Абсолютно різні люди з абсолютно різними історіями. Але режисерці Наталці Ворожбит вдалося показати їх дуже глибоко через призму певного поверхового вайбу. «Погані дороги» можна віднести до категорії найкращих українських фільмів за всю історію!

Актор Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

Марія Стопник, акторка серіалів «Голова» і «Будиночок на щастя»

Насамперед скажу про кіно «Брати. Остання сповідь». Моє знайомство з українським кіно почалося з цього фільму. Він дуже хороший! Виникла якась миттєва любов до продукту. Також пораджу фільм «Мати апостолів». На мою думку, це також надзвичайно прекрасна картина. І, звісно, як не згадати «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк. Я вважаю, що в цих трьох картинах – геніальні акторські роботи.

Акторка Марія Стопник / Пресслужба Нового каналу

Дмитро Вівчарюк, актор серіалу «Зв’язок»

Я раджу кожному фільм «Довбуш»! Це справді якісне круте українське кіно, яке дуже довго готували, щоб показати українському глядачу. Стрічка знята на голлівудському рівні. Тому закликаю всіх дивитися українського «Довбуша»! І не лише через те, що я там знімався (усміхається). А тому що це круте та якісне кіно.

Актор Дмитро Вівчарюк / Пресслужба Нового каналу

Олександр Рудинський, актор серіалів «Голова» та «Зв’язок»

Деякі фільми можу із захватом передивлятися кілька разів! Для мене це і є ознака «улюбленого». Занотовуйте: «Памфір», «Земля блакитна, ніби апельсин», «Плем’я».

Актор Олександр Рудинський / Пресслужба Нового каналу

Олександр Сугак, актор серіалу «Зв’язок»

Люблю фільми, в яких розповідається про ті сторінки історії, які в нас вкрали. Тому виділив би такі стрічки, як «Поводир», «Заборонений» та «Червоний». А взагалі раджу дивитися всі українські кінороботи!

Актор Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

Дмитро Гирявець, актор серіалу «Голова»

Я б радив дивитися все українське кіно. Обговорювати, критикувати, хвалити, погоджуватися чи не погоджуватися, але дивитися! Бо будь-яка інтегрованість в українське кіно народжує попит до створення ще більшого і кращого продукту. Я вважаю, що кіно, в певному сенсі, можна порівняти з продуктами. У когось, наприклад, алергія на яблуко, хтось прочитає в цьому яблуці біблейський сенс, хтось подумає про iPhone, а хтось просто зʼїсть як вітамінку. Так само для когось «Білий Ворон» – натхнення, а для когось тригер. Хтось не зрозуміє «Люксембург, Люксембург», а хтось відкриє для себе багато образів і життєві комедійні ситуації. Якщо все ж обрати один фільм, то особисто для мене це буде «Заборонений» про Василя Стуса.

Актор Дмитро Гирявець / Пресслужба Нового каналу

Аліна Кошарна, акторка серіалу «Зв’язок»

Мені одразу згадався «Памфір». Він дуже вразив мене, і я отримала величезну насолоду від перегляду! Зараз збираюся піти на «Довбуша». Загалом хочу закликати людей ходити в кінотеатри на українські стрічки й підтримувати українське кіновиробництво!

Акторка Аліна Кошарна / Пресслужба Нового каналу

Поліна Фролова, акторка серіалу «Голова»

Мене приємно вразив нашумілий неймовірно красивий фільм «Памфір». Але я дуже-дуже хочу, аби в майбутньому, коли мене знову запитають, який фільм я б порадила, то українських стрічок було настільки багато, щоб я не знала, що обрати. І, звісно, щоб у якомусь із цих фільмів була я. (Усміхається.)

Акторка Поліна Фролова / Пресслужба Нового каналу

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