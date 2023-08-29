Іра Гатун – нова учасниця Improv Live Show!

Відома акторка Іра Гатун приєднається до імпровізаторів гумористичного шоу Improv Live Show!

Команда студії «Квартал 95» на замовлення Нового каналу готує четвертий сезон Improv Live Show! Легкий гумор, народжений просто на сцені, допоможе українцям відволіктися та посміятися. У цьому сезоні на глядачів чекають кардинальні зміни.

Тепер імпровізаційні скетчі з Вовою Шумком і Валіком Міхієнком розігруватиме акторка Іра Гатун!

Про те, що мене запросять в Improv Live Show, я дізналася від Вови Шумка. Він зателефонував і сказав: «Не можу більше терпіти. Хочу, щоб ти почула це від мене. Ти будеш з нами в імпровізації!» Коли я про це почула, емоції просто зашкалювали! – зізнається Іра Гатун Новому каналу. – Звісно, дуже приємно, що в мені помітили потенціал стати частиною Improv Live Show. Обожнюю імпровізацію, а ще – пацанів. Я класно спілкуюся з Вовою і Валіком.

Раніше акторка брала участь в Improv Live Show як запрошена зірка.

Думаю, я пройшла кастинг завдяки участі в попередніх сезонах. У першому стала Пауліною в імпровізації «Ток-шоу». І це був найпотужніший поштовх для того, щоб мене взяли в Improv Live Show. Вдруге була Катериною, – усміхається Іра. – Люди дуже багато писали в коментарях і просили ще! Тому я пройшла кастинг, так би мовити, на практиці.

Акторка Іра Гатун / Пресслужба Нового каналу

Зараз триває активна підготовка до зйомок нового сезону гумористичного шоу. За тиждень до старту трійка імпровізаторів буде зустрічатися щодня.

Ми з Валіком познайомилися вже давно. А з Вовочкою взагалі не знаю скільки тисяч років знайомі, бо разом працюємо в театрі «Чорний квадрат», – ділиться гумористка. – Та все ж потрібно перевірити, як відчуваємо одне одного в імпровізації, чи є контакт між нами на сцені, а також зрозуміти, як проходитимуть самі раунди. Тож усі працюють і не халтурять (усміхається). В Improv Live Show жарти народжуються на сцені – тут і зараз. Тому неможливо просто записати їх, а потім показати під час концерту.

Також Іра поділилася своїми емоціями перед зйомками.

Знаєте, з моменту першої репетиції я відчуваю азарт, – зізнається акторка. – А ще в нас будуть веселі фантастичні гості! Насправді моя участь в Improv Live Show – це велика відповідальність. Думаю, я точно хвилюватимуся перед першим знімальним днем. Однак упевнена: з такою командою не пропаду.

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