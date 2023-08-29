Іра Гатун – нова учасниця Improv Live Show!
Відома акторка Іра Гатун приєднається до імпровізаторів гумористичного шоу Improv Live Show!
Тепер імпровізаційні скетчі з Вовою Шумком і Валіком Міхієнком розігруватиме акторка Іра Гатун!
Про те, що мене запросять в Improv Live Show, я дізналася від Вови Шумка. Він зателефонував і сказав: «Не можу більше терпіти. Хочу, щоб ти почула це від мене. Ти будеш з нами в імпровізації!» Коли я про це почула, емоції просто зашкалювали! – зізнається Іра Гатун Новому каналу. – Звісно, дуже приємно, що в мені помітили потенціал стати частиною Improv Live Show. Обожнюю імпровізацію, а ще – пацанів. Я класно спілкуюся з Вовою і Валіком.
Раніше акторка брала участь в Improv Live Show як запрошена зірка.
Думаю, я пройшла кастинг завдяки участі в попередніх сезонах. У першому стала Пауліною в імпровізації «Ток-шоу». І це був найпотужніший поштовх для того, щоб мене взяли в Improv Live Show. Вдруге була Катериною, – усміхається Іра. – Люди дуже багато писали в коментарях і просили ще! Тому я пройшла кастинг, так би мовити, на практиці.
Ми з Валіком познайомилися вже давно. А з Вовочкою взагалі не знаю скільки тисяч років знайомі, бо разом працюємо в театрі «Чорний квадрат», – ділиться гумористка. – Та все ж потрібно перевірити, як відчуваємо одне одного в імпровізації, чи є контакт між нами на сцені, а також зрозуміти, як проходитимуть самі раунди. Тож усі працюють і не халтурять (усміхається). В Improv Live Show жарти народжуються на сцені – тут і зараз. Тому неможливо просто записати їх, а потім показати під час концерту.
Також Іра поділилася своїми емоціями перед зйомками.
Знаєте, з моменту першої репетиції я відчуваю азарт, – зізнається акторка. – А ще в нас будуть веселі фантастичні гості! Насправді моя участь в Improv Live Show – це велика відповідальність. Думаю, я точно хвилюватимуся перед першим знімальним днем. Однак упевнена: з такою командою не пропаду.
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