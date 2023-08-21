Саша Рудинський розповів, з ким говорить на відверті теми

Зірка серіалів Нового каналу Саша Рудинський – про роботу над стосунками.

Накопичення негативних емоцій і стримування їх точно не приносить користі. Про це не з чужих слів знає актор Олександр Рудинський . Він усвідомлює, що робить лише гірше, закриваючись в собі. Тому працює над собою.

Зірка серіалів «Голова» і «Зв’язок» (Новий канал) відверто зазначив: виріс із переконаннями, що чоловік не плаче, не страждає і завжди сильний.

Аналізував, наскільки часто ділюся чимось із дружиною чи батьками. І дійшов висновку, що я з тих, хто тримає все в собі. Але ж воно накопичується! Тому я стаю небезпечною атомною бомбою, яка може вибухнути хоч завтра. І тоді настане незворотність, – зазначив Саша Рудинський у шоу «Чоловічий ебаут». – Коли накопичується, і я відчуваю, що в тотальному відчаї, то говорю з дружиною і найближчими друзями. Стримую себе та свої емоції, а потім виговорююся. Коли ділюся, то мені стає легше. Я людина мисляча. Вмію аналізувати і, дякувати Богу, розвиваюся в цьому сенсі. Кілька років тому був зовсім іншим. Зараз мені значно легше, та все одно лишаються глибинні переконання й набуті принципи, що треба не відкриватися і самому все переживати.

Саша Рудинський з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Він зрозумів, що закритість руйнує стосунки. Тому й намагається боротися з цим.

Маю реальний приклад з життя. У мене був фінал театрального сезону, ще й кожен місяць по 13 вистав, складні зйомки. А ще я купив машину, і в неї врізалися, лишили вм’ятину. Усе це разом накопичувалося, потім з’явилися апатія та емоційне вигорання, – пригадав Саша. – Згодом ми з дружиною мали окремі репетиції в театрі по різних виставах. І я просто ігнорував усе навколо. Зранку прокидався й не хотів ні з ким вітатися. Дружина телефонувала мені цілий день, ми знаходилися в одному приміщенні театру, а я просто уникав її. Бо мені хотілося залишитися самому. Був такий знесилений. І не хотів ні з ким цим ділитися. Усіх сприймав як ворогів, навіть дружину. Але перед її виставою зайшов у гримерку, поцілував і побажав вдалого спектаклю. Тоді й усвідомив, що сприймаю все надто різко.

Саша Рудинський з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Також актор зізнався, що був зовсім іншим на початку стосунків. Він запропонував коханій зустрічатися ще під час навчання на четвертому курсі університету.

Тоді здавалося, що я все про неї знаю. Вона старша від мене на три роки. І мені було цікаво почути про неї та її життя до мене. Тепер і Марія, моя дружина, дізналася про мене все, – каже Рудинський. – Розумію, що багато хто принципово не хоче нічого знати, навіть перебуваючи в шлюбі багато років. А дехто навпаки: провокують на це, а потім страждають, коли дізнаються. А ще є й такі, які провокують, дізнаються одне про одного все й живуть ще краще.

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