Юлія Зорій дала поради, як влаштувати вихідні з близькою людиною

16 серпня 2023 12:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Юлія Зорій дала поради, як влаштувати вихідні з близькою людиною
Ведуча Юлія Зорій
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Юлія Зорій розповіла, як проводить дозвілля з коханим.

Читайте такожВіктор Андрієнко розповів, чому вирішив працювати для дитячої аудиторії
Під час війни багато українців розучилися відпочивати та відновлювати сили. Адже зараз нам здається, що відпустка чи навіть повноцінні вихідні – щось неприпустиме. Однак телеведуча Юлія Зорій, яка ще й працює психологинею, запевняє: для гарного настрою і самопочуття важливо правильно відпочивати! 

За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке Новий канал покаже з 21 вересня, вона розповіла, як організовує і проводить свій вільний час.

Оскільки будь-яка фізична дія зменшує силу емоції, то намагаюся відволікати себе чимось і придумувати будь-яку діяльність щодня. Я працюю психологинею, тому з самого ранку і аж до вечора займаюся з клієнтами – проводжу консультації з 10:00 і до 17:00. Занурення в роботу допомагає мені, – каже Юлія Зорій. – А якщо маю вільний час, то дозволяю собі або нічого не робити, щоб мати можливість відновити ресурси, або ж перебирати, перескладати речі, виходити на прогулянку. Буває й таке, коли просто хочеться полежати, дати собі час на спокій.

Ведуча Юлія Зорій із чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Ведуча порадила, як провести якісне дозвілля з коханими в сучасних реаліях. 

Думаю, найоптимальніший варіант – врахувати побажання кожного. Потрібно поміркувати, як ви раніше любили проводити вільний час разом. Хтось полюбляв активний відпочинок, прогулянки, екскурсії, відвідування нових місць. А хтось класно відпочивав удома за приготуванням їжі чи за переглядом серіалу, – зазначила вона.

Ведуча Юлія Зорій із чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожОлена-Крістіна Лебідь назвала «гачки» актуальної інтернет-схеми: «Схуднення на шару»
Зорій заміжня за міністром оборони Олексієм Резніковим. І вони – прихильники пасивного відпочинку.

Коли маємо шанс побути вдвох, то ми зазвичай проводимо час вдома. На щастя, чоловік смачно готує й обожнює це робити (усміхається). Тому мені залишається лише обрати серіал чи фільм для спільного перегляду. Вдома ми коти. Взяти щось смачненьке й увімкнути кіно – найкраще дозвілля для нас, – ділиться Юлія. – Щоправда, у нинішніх обставинах це не завжди вдається. Однак коли наші графіки співпадають, ми проводимо цей час лише вдвох.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Хто зверху новини особисте життя зірок Новий канал Юлія Зорій Олексій Резніков

Матеріали на тему

«Екси-3»: переможці реаліті розповіли про подвійне свято
Новини

«Екси-3»: переможці реаліті розповіли про подвійне свято
Віктор Андрієнко розповів, чому вирішив працювати для дитячої аудиторії
Новини

Віктор Андрієнко розповів, чому вирішив працювати для дитячої аудиторії
Олена-Крістіна Лебідь назвала «гачки» актуальної інтернет-схеми: «Схуднення на шару»
Новини

Олена-Крістіна Лебідь назвала «гачки» актуальної інтернет-схеми: «Схуднення на шару»
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)
Телешоу

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
Алекс Якутов розповів про курйозний випадок зі студентства

Алекс Якутов розповів про курйозний випадок зі студентства
Кукурудза на грилі в глазурі і соусі: рецепт для мангал-меню від Алекса Якутова

Кукурудза на грилі в глазурі і соусі: рецепт для мангал-меню від Алекса Якутова

Популярне відео

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 27.05.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 10.06.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK