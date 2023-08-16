Юлія Зорій дала поради, як влаштувати вихідні з близькою людиною

Ведуча Юлія Зорій розповіла, як проводить дозвілля з коханим.

Під час війни багато українців розучилися відпочивати та відновлювати сили. Адже зараз нам здається, що відпустка чи навіть повноцінні вихідні – щось неприпустиме. Однак телеведуча Юлія Зорій , яка ще й працює психологинею, запевняє: для гарного настрою і самопочуття важливо правильно відпочивати!

За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке Новий канал покаже з 21 вересня, вона розповіла, як організовує і проводить свій вільний час.

Оскільки будь-яка фізична дія зменшує силу емоції, то намагаюся відволікати себе чимось і придумувати будь-яку діяльність щодня. Я працюю психологинею, тому з самого ранку і аж до вечора займаюся з клієнтами – проводжу консультації з 10:00 і до 17:00. Занурення в роботу допомагає мені, – каже Юлія Зорій. – А якщо маю вільний час, то дозволяю собі або нічого не робити, щоб мати можливість відновити ресурси, або ж перебирати, перескладати речі, виходити на прогулянку. Буває й таке, коли просто хочеться полежати, дати собі час на спокій.

Ведуча Юлія Зорій із чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Ведуча порадила, як провести якісне дозвілля з коханими в сучасних реаліях.

Думаю, найоптимальніший варіант – врахувати побажання кожного. Потрібно поміркувати, як ви раніше любили проводити вільний час разом. Хтось полюбляв активний відпочинок, прогулянки, екскурсії, відвідування нових місць. А хтось класно відпочивав удома за приготуванням їжі чи за переглядом серіалу, – зазначила вона.

Ведуча Юлія Зорій із чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Зорій заміжня за міністром оборони Олексієм Резніковим. І вони – прихильники пасивного відпочинку.

Коли маємо шанс побути вдвох, то ми зазвичай проводимо час вдома. На щастя, чоловік смачно готує й обожнює це робити (усміхається). Тому мені залишається лише обрати серіал чи фільм для спільного перегляду. Вдома ми коти. Взяти щось смачненьке й увімкнути кіно – найкраще дозвілля для нас, – ділиться Юлія. – Щоправда, у нинішніх обставинах це не завжди вдається. Однак коли наші графіки співпадають, ми проводимо цей час лише вдвох.

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