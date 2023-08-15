Олена-Крістіна Лебідь назвала «гачки» актуальної інтернет-схеми: «Схуднення на шару»

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розкрила деталі нової афери.

За останні півтора року почастішали афери, пов’язані з кредитами, житлом, авто та військовими. Ці теми найбільше на слуху в суспільстві. Та є й вічні схеми, на які жертви «клюють» завжди. От, наприклад, схуднення. У зв’язку з цим наразі з’явилася нова афера, про яку детально розповіла ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Кодова назва афери – «Схуднення на шару», – говорить Олена-Крістіна. – Ви можете побачити рекламку в інтернеті «Безкоштовні таблетки для схуднення». Все, що треба, лише тицьнути в картинку. І вам одразу зателефонують. Такі швидкі, бо дуже хочуть вас обібрати! Запевняють, що це безкоштовно, адже препарати отримані за грантом. Ніби з корисною місією для українців з надмірною вагою. Все звучить солідно та переконливо. І людина вже бачить себе «королевою пляжу» в купальнику.

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Одразу після телефонної розмови шахраї відправляють посилку з пігулками.

Найцікавіше: в застосунку пошти буде інформація, що посилка справді відправлена, і за день навіть приїде у відділення. Але… Щоб її отримати, потрібно заплатити дві тисячі гривень, – зазначає Лебідь. – Людина випадає в осад. Відколи ж «безкоштовно» – це дві тисячі? Зрозуміло, що жертва одразу пише або телефонує за тим номером, з якого дзвонили «продавці». А там заявляють: «Ви не маєте права відмовитися від посилки. Сплачуйте і забирайте. Інакше ми подамо на вас до суду, й вам нарахують штраф у розмірі 16 тисяч гривень!» Увага! Це все для того, щоб, як то кажуть, «взяти на «слабо». Ніякого суду чи штрафу бути не може. Ви маєте повне право відмовитися від посилки за будь-якої причини, адже жодних правових документів не підписували й нікому нічого не винні.

Звісно, ви можете замовити будь-який товар. Особливо за вигідною ціною. Адже, справді, акції та пропозиції бувають різні. Та, головне, знайте.

Якщо ви отримали повідомлення, що раптово ця посилка стала платною, а мала бути безкоштовною, то в жодному разі не ведіться ні на які «бла-бла» про суд і штрафи. Сміливо відмовляйтеся й бережіть себе та свої нерви! – з усмішкою радить ведуча «Аферистів в сітях».

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