Алекс Якутов розповів про курйозний випадок зі студентства Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Шеф, експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов Пресслужба Нового каналу

Пропонуємо поностальгувати разом з Шефом Нового каналу Алексом Якутовим і пригадати смішну історію, яка трапилася з ним під час навчання.