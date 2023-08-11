Алекс Якутов розповів про курйозний випадок зі студентства

11 серпня 2023 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Алекс Якутов розповів про курйозний випадок зі студентства
Шеф, експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов
Пресслужба Нового каналу

Пропонуємо поностальгувати разом з Шефом Нового каналу Алексом Якутовим і пригадати смішну історію, яка трапилася з ним під час навчання.

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Студенти – найвинахідливіший народ! Їм вдається здати іспит без підготовки або ж вивчити цілий курс за ніч. Саме студентство асоціюється з молодістю, новими знайомствами і найяскравішими роками життя. 

У цьому переконаний Шеф, експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов! У Міжнародний день молоді, який відзначають 12 серпня, він поділився кумедним спогадом зі студентських років.

У 15 років я поступив в морехідне училище. Розповім яскраву історію з тих часів. Це був початок 90-х, і тоді у всіх було скрутно з фінансами. Я мав кролячу шапку, а побратим з нашої роти – соболину. І ми ставали в чергу, аби взяти цю шапку напрокат і піти в «увал», – пригадує Алекс Якутов.

Шеф, експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов / Пресслужба Нового каналу

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Одного разу він познайомився на дискотеці з дівчиною.

Через деякий час вона запросила мене в гості. Я чекав свою чергу 10 днів, щоб позичити цю соболину шапку і сходити на побачення. Ми зустрілися, і тут вона сказала: «Слухай, я зустрічалася з хлопцем з морехідки декілька місяців тому. І от у нього була точно така ж шапка! Їх там що, видають?» Мені так соромно стало! – посміхається Шеф. – Вирішив для себе: одразу, як зароблю перші гроші, куплю таку ж шапку. Так і сталося: через декілька років я мав свою, соболину!

Шеф, експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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