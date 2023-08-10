Антоніна Хижняк розповіла, як вона разом з колегами долучається до благодійних заходів

10 серпня 2023 11:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Антоніна Хижняк розповіла, як вона разом з колегами долучається до благодійних заходів
Акторка Антоніна Хижняк
Пресслужба Нового каналу

Зірка багатосерійної комедії «Зв’язок» Антоніна Хижняк розповіла про загальноукраїнський чат акторів.

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Велика війна триває. І кожен українець пришвидшує перемогу всіма способами! Попри повітряні тривоги, обстріли ми донатимо, навчаємось і працюємо, завдячуючи ЗСУ. Антоніна Хижняк, яка виконує одну з головних ролей у серіалі «Зв’язок» (Новий канал), поділилася деталями благодійних ініціатив. 

Вона розповіла, що саме після початку повномасштабного вторгнення з’явився загальний акторський чат.

Тоді дуже багато акторів кіно і театру об’єдналися. Такого ще не було! Адже якщо в театрах є трупи, складені колективи, які довго працюють разом і постійно на зв’язку, то зазвичай актори кіно – це індивідуалісти. Ось подзвонили, покликали на роботу, приїхали, відпрацювали і поїхали додому. Ми дуже рідко бачимося. Особисто я познайомилися з багатьма акторами, коли вже почалася війна, – каже Антоніна Хижняк в інтерв’ю «Шипшина шоу». – А ще ми досі звідти нікого не видалили з чату (усміхається). Там всі дуже чемно поводяться, бо кожен розуміє, що меми і всяке таке – в особисті. А тут у нас серйозний процес.

За словами Тоні, 99,9% ініціатив зі збору коштів актори організовували самостійно. Зокрема, після 24 лютого 2022 року її колега Анастасія Цимбалару заснувала благодійний аукціон Act Lots.

Ми почали розігрувати речі, костюми, будь-які пам’ятки з наших серіалів, які люблять глядачі. Виставляли це все на аукціони і збирали гроші. Так придбали п’ять карет швидкої допомоги для військових. І ця ініціатива живе по сьогодні, – зазначає акторка. – Всі, хто залишився в Києві, мали змогу брати участь в таких заходах. Ми самостійно організовували 99,9% благодійних ініціатив. Тобто хтось мав якісь зв’язки, майданчики, які роблять знижки, і ми домовлялися з ними. Було б класно, якби такі заходи проводилися на рівні держави. Тоді вони були б масштабніші, і ми могли б збирати більше для наших захисників. Але поки це все майже завжди організоване власними силами.

Акторка Антоніна Хижняк / Пресслужба Нового каналу

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Хижняк разом з іншими акторами часто збирає гроші для багатьох колег, які зараз на фронті.

Якось ми організовували благодійні тренування, де всі разом збиралися та бігали, потіли, червоніли (сміється). Адже для інших побачити нас наживо і сфотографуватися – така радість, – ділиться зірка скетчкому «Зв’язок». – Ще ми влаштовували творчі вечори. Ось нещодавно проводили такий на ВДНГ в Києві. Тоді збирали на ремонт фронтових авто і на квадрокоптери для військових.

Нагадаємо, 

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