Зірка серіалу «Зв’язок» Олександр Сугак розповів, як в його родині з’явилися домашні улюбленці

З нагоди свята актор скетчкому «Зв’язок» Олександр Сугак розповів про своїх пухнастиків.

Щороку 8 серпня світ відзначає День котів і кішок! Це гарна нагода потішити своїх улюбленців смаколиками або навіть подарувати комусь з кинутих чи одиноких тварин дім. Адже метою свята є не лише порадувати пухнастих, а й привернути увагу до проблеми безпритульних кішок і котів.

Справжнім котоманом є актор серіалу «Зв’язок» Олександр Сугак! Він ексклюзивно поділився з Новим каналом, як двічі рятував життя пухнастикам.

Історія розпочинається з поважного пана на ім’я Чарлі. Моя дружина принесла його додому 9 років тому. Тоді я мріяв про кота, але ніяк не наважувався завести його. Усвідомлював, що це велика відповідальність! Але дружина вирішила все за нас двох, – з усмішкою каже Саша Сугак. – Рік по тому я зрозумів, що Чарлі дуже сумує, коли цілими днями нас з дружиною немає вдома. Якось увечері я повертався з роботи і побачив в метро жінку з кліткою. А в ній – кошенята. І в цей же момент жінка показувала дівчині кицю. Я підійшов ближче, поклав 20 гривень в тарілочку з написом «На корм» і почув їхніх діалог. Дівчина сказала російською: «Вона якась простецька, краще дайте ту, що дорожче. Мені на подарунок». І продавчиня поклала кицю не в клітку, а просто в якийсь мішок! Досі не знаю, що на мене найшло, але вирвалося: «Що ж ви робите! Дайте її сюди». І так в нас з’явилася Фаня.

Актор Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

З часом, коли Фаня підросла, вони з Чарлі стали парою. І незабаром у них з’явилися кошенята:

Одного котика, який пішов забарвленням хутра в Чарлі, ми віддали куму. Його назвали Фідель, і він єдиний, хто живе не в акторській родині (усміхається). А другого, який більше схожий на маму-кішку, прозвали Дюраном. І його приютила моя колега, акторка Олександра Рудніцька. Ще двох біленьких я віддав далеким знайомим, – ділиться зірка «Зв’язку».

Актор Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

Однак Саша не зупинився на двох котиках.

Згодом у нашому житті абсолютно несподівано з’явився Джонні. Декілька років тому я проходив повз авто, під яким він і сидів: геть один, малесенький і в мороз. Він так голосно нявчав! Я зустрів його майже перед Різдвом. Тож вирішив, що це знак, і забрав додому, – пригадує актор. – Ми пропустили момент, коли Джонні подорослішав і став готовий до стерилізації (усміхається). Так народилися: Хем, який тепер у друга й колеги Кості Темляка; Варя і Мона, яких приютили теж мої друзі-актори Дарина Якушева і Стас Мельник; а ще Грут, який живе разом з колегою Олександрою Епштейн. Ось так я забезпечив котиками майже весь театр!

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