Зірка серіалу «Зв’язок» Олександр Сугак розповів, як в його родині з’явилися домашні улюбленці

8 серпня 2023 12:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Зірка серіалу «Зв’язок» Олександр Сугак розповів, як в його родині з’явилися домашні улюбленці
Актор Олександр Сугак
Пресслужба Нового каналу

З нагоди свята актор скетчкому «Зв’язок» Олександр Сугак розповів про своїх пухнастиків.

Читайте такожОлексій Суровцев розповів про свій притулок: «У кожного котика історія, яка рве душу»
Щороку 8 серпня світ відзначає День котів і кішок! Це гарна нагода потішити своїх улюбленців смаколиками або навіть подарувати комусь з кинутих чи одиноких тварин дім. Адже метою свята є не лише порадувати пухнастих, а й привернути увагу до проблеми безпритульних кішок і котів. 

Справжнім котоманом є актор серіалу «Зв’язок» Олександр Сугак! Він ексклюзивно поділився з Новим каналом, як двічі рятував життя пухнастикам.

Історія розпочинається з поважного пана на ім’я Чарлі. Моя дружина принесла його додому 9 років тому. Тоді я мріяв про кота, але ніяк не наважувався завести його. Усвідомлював, що це велика відповідальність! Але дружина вирішила все за нас двох, – з усмішкою каже Саша Сугак. – Рік по тому я зрозумів, що Чарлі дуже сумує, коли цілими днями нас з дружиною немає вдома. Якось увечері я повертався з роботи і побачив в метро жінку з кліткою. А в ній – кошенята. І в цей же момент жінка показувала дівчині кицю. Я підійшов ближче, поклав 20 гривень в тарілочку з написом «На корм» і почув їхніх діалог. Дівчина сказала російською: «Вона якась простецька, краще дайте ту, що дорожче. Мені на подарунок». І продавчиня поклала кицю не в клітку, а просто в якийсь мішок! Досі не знаю, що на мене найшло, але вирвалося: «Що ж ви робите! Дайте її сюди». І так в нас з’явилася Фаня.

Актор Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

З часом, коли Фаня підросла, вони з Чарлі стали парою. І незабаром у них з’явилися кошенята:

Одного котика, який пішов забарвленням хутра в Чарлі, ми віддали куму. Його назвали Фідель, і він єдиний, хто живе не в акторській родині (усміхається). А другого, який більше схожий на маму-кішку, прозвали Дюраном. І його приютила моя колега, акторка Олександра Рудніцька. Ще двох біленьких я віддав далеким знайомим, – ділиться зірка «Зв’язку».

Актор Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожНаталка Денисенко розповіла про зйомки у «Будиночку на щастя»
Однак Саша не зупинився на двох котиках.

Згодом у нашому житті абсолютно несподівано з’явився Джонні. Декілька років тому я проходив повз авто, під яким він і сидів: геть один, малесенький і в мороз. Він так голосно нявчав! Я зустрів його майже перед Різдвом. Тож вирішив, що це знак, і забрав додому, – пригадує актор. – Ми пропустили момент, коли Джонні подорослішав і став готовий до стерилізації (усміхається). Так народилися: Хем, який тепер у друга й колеги Кості Темляка; Варя і Мона, яких приютили теж мої друзі-актори Дарина Якушева і Стас Мельник; а ще Грут, який живе разом з колегою Олександрою Епштейн. Ось так я забезпечив котиками майже весь театр!

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал домашні тварини Олександр Сугак Звязок серіал Звязок

Матеріали на тему

Віталіна Біблів розповіла, у яких країнах вони з колегами робили постановки про війну в Україні
Новини

Віталіна Біблів розповіла, у яких країнах вони з колегами робили постановки про війну в Україні
Полкан 1 сезон: дивитися 11 серію онлайн
Серіали

Полкан 1 сезон: дивитися 11 серію онлайн
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
Телешоу

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
Olena Usenko презентує літній трек «Тату» та танцювальний відеокліп на нього
Меломан

Olena Usenko презентує літній трек «Тату» та танцювальний відеокліп на нього
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.05.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.05.2023)
Антоніна Хижняк пригадала, який фільм з її голосом вперше показували в кінотеатрах

Антоніна Хижняк пригадала, який фільм з її голосом вперше показували в кінотеатрах
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)

Популярне відео

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.05.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.05.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 13.05.2023)

Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 13.05.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK