Наталка Денисенко розповіла про зйомки у «Будиночку на щастя»
Відома українська акторка Наталка Денисенко розповіла, кого зіграє у комедійному серіалі «Будиночок на щастя».
Так, днями почались зйомки для Наталки Денисенко. Як її затвердили на роль та чи схожі вони з її серіальною Наталкою – гарячий ексклюзив зі знімального майданчику.
Я граю Наталку – яскраву та експресивну дівчину з села, двоюрідну сестру Любані, – розповідає Наталка Денисенко. – Вона знає, як поводитись з чоловіками та що їм треба. Це така класична красуня кокетка. Можу сказати, що ця роль на 100% моя, адже така Наталка точно живе в мені. (Усміхається). Наш режисер по секрету розповів, що ця роль писалась спеціально для мене.
Декілька років тому мене вже затверджували на одну з головних ролей «Будиночка на щастя». Я мала грати дружину Макса Машу. Але завагітніла! – зізнається Наталка. – До останнього тримала це у секреті, тому що хвилювалась про малюка, нікому не розповідала. Але коли на третьому місяці почав рости живіт, а зйомки не починались, то я набралась сміливості і розповіла продюсерам цю новину. Врешті їм довелося шукати на цю роль іншу акторку. Я, звісно, трішки засмутилась, що не буду грати у цьому проєкті. Та оскільки ми з чоловіком дуже чекали на цю дитину, то зрозуміла, що така доля, і я нічого не зміню. А тепер я все ж таки повернулась до цього проєкту і щиро радію!
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