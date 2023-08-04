Наталка Денисенко розповіла про зйомки у «Будиночку на щастя»

Відома українська акторка Наталка Денисенко розповіла, кого зіграє у комедійному серіалі «Будиночок на щастя».

Зйомки чергового сезону українського серіалу, який люблять мільйони глядачів, «Будиночок на щастя» (Новий канал) – у самому розпалі! Раніше стало відомо, що у нових серіях не буде Галини Безрук, яка виконувала роль Маші. Зате з'явиться декілька нових облич, які нікого не залишать байдужими.

Так, днями почались зйомки для Наталки Денисенко. Як її затвердили на роль та чи схожі вони з її серіальною Наталкою – гарячий ексклюзив зі знімального майданчику.

Я граю Наталку – яскраву та експресивну дівчину з села, двоюрідну сестру Любані, – розповідає Наталка Денисенко. – Вона знає, як поводитись з чоловіками та що їм треба. Це така класична красуня кокетка. Можу сказати, що ця роль на 100% моя, адже така Наталка точно живе в мені. (Усміхається). Наш режисер по секрету розповів, що ця роль писалась спеціально для мене.

З цим проєктом Денисенко пов’язує особиста історія.

Декілька років тому мене вже затверджували на одну з головних ролей «Будиночка на щастя». Я мала грати дружину Макса Машу. Але завагітніла! – зізнається Наталка. – До останнього тримала це у секреті, тому що хвилювалась про малюка, нікому не розповідала. Але коли на третьому місяці почав рости живіт, а зйомки не починались, то я набралась сміливості і розповіла продюсерам цю новину. Врешті їм довелося шукати на цю роль іншу акторку. Я, звісно, трішки засмутилась, що не буду грати у цьому проєкті. Та оскільки ми з чоловіком дуже чекали на цю дитину, то зрозуміла, що така доля, і я нічого не зміню. А тепер я все ж таки повернулась до цього проєкту і щиро радію!

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