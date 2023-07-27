«Будиночок на щастя-5»: творці розкрили секрет про зміни в акторському складі улюбленого серіалу українців

«Будиночок на щастя-5»: творці розкрили секрет про зміни в акторському складі

Хто зіграє Маруську в новому сезоні «Будиночка на щастя»?

Зйомки п’ятого сезону комедійного серіалу, який показує Новий канал, «Будиночок на щастя» в розпалі! Окрім улюблених і давно знайомих персонажів у ньому з’являться нові герої. А також відбудуться певні зміни у складі виконавців існуючих ролей.

Наприклад, глядач більше не побачить акторку Світлану Косолапову, яка виконувала роль Маруськи. Але сама Маруська, невістка Васі та Любані, з серіалу не зникне!

Я наразі перебуваю в Америці та через певні обставини не можу повернутися в Україну, – говорить Світлана Косолапова. – Знаю, що багато з вас сумує, що в серіалі не буде улюблених акторів. Повірте, я також сумую за знімальним майданчиком, за всією групою творців, за вашою шаленою любов’ю до моєї Маруськи. Це була велика, незабутня і найвеселіша частина мого життя. Але! Ми з вами трішки посумуємо й будемо рухатися далі, до нових звершень і горизонтів. Тож найголовніше, про що хочу вас попросити, – це підтримати нових акторів та героїв. Для них зараз це надзвичайно важливо! Сподіваюся на ваше розуміння.

«Будиночок на щастя-5»: творці розкрили секрет про зміни в акторському складі / Пресслужба Нового каналу

Роль Марусі в п’ятому сезоні комедійного серіалу «Будиночок на щастя» виконає талановита й темпераментна українська акторка Марія Стопник. Також, до речі, її можна буде побачити на Новому каналі восени в ситкомі «Голова».

Я дуже люблю персонажів, у яких ім’я сходиться з моїм. Таким чином немає проблем на зйомках. Маруся та й Маруся, – з усмішкою ділиться Марія Стопник. – Зізнаюся, заміняти Світлану не страшно. Але відчуваю величезну відповідальність! Розумію, що глядачі люблять її в цій ролі, я особисто теж обожнюю. Тож для мене це такий собі виклик – потрапити в той персонаж, який задала вона, втримати все на рівні та продовжити його життя. В перші знімальні дні було трішки складно, адже велика виробітка, і все відбувається максимально швидко. Та я бачу, що люди на 100% розуміють, що роблять і як роблять. Тож ти автоматично включаєшся в атмосферу, і все швидесенько вдається. Круто, що на майданчику є багато тих, з ким працювала раніше, тож це полегшує акліматизацію. Одним словом, все дуже весело та дружно! Сподіваюся, вийде кльовий сезон, і все буде по любові.

«Будиночок на щастя-5»: творці розкрили секрет про зміни в акторському складі / Пресслужба Нового каналу

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