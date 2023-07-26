Зірка серіалу «Голова» Катерина Вишнева розповіла, як привчає до активного відпочинку свою доньку

Відома українська акторка Катерина Вишнева розповіла про свою любов до екстриму.

26 липня в Україні відзначають День парашутиста. Не кожен наважиться на такий екстремальний вчинок, а от відома українська акторка, яку восени можна буде побачити в ситкомі «Голова» на Новому каналі, Катерина Вишнева з парашутом стрибала двічі! І взагалі обожнює активний відпочинок.

Я стрибала в тандемі з інструктором. Найважче, звісно, вийти з літака, – каже Катя. – Інструктор говорить: «Давай!» Я намагаюся зробити крок, а ноги не йдуть. Складно розмістити тіло паралельно землі й летіти, скажу я вам. Далі інструктор мені: «Підгинай ноги, а я зроблю крок». Даю ногам команду підігнутись, а вони не слухаються! Врешті він мене ляснув по стегну, і ноги таки вдалося підігнути. Ми стрибнули, і це було вау! Щоправда одразу рекомендація від мене: робіть це до появи дитини. Коли народжується малюк, у голові з’являється певний «стоп» і питання: «А що, коли…» До пологів такого немає. Є лише цілковитий кайф і адреналін!

Акторка Катерина Вишнева / Пресслужба Нового каналу

Акторка зізнається, що лінивий відпочинок та медитації – не для неї. Вона з радістю пробує різні види активностей. У її арсеналі дайвінг, політ з парашутом за катером, верхова їзда, подорожі на квадроциклах, лижі, ковзани, вейкборд, рафтинг. До речі, про сплавляння річкою в зірки є окремі екстремальні історії!

Мій сьомий місяць вагітності припав на розпал літа і спеку. От мені й захотілося поїхати на Південний Буг на пороги, – пригадує Катерина Вишнева. – Спочатку ми взяли сапи й поплавали на них, а потім на байдарках сплавлялися по річці. На відміну від каяків чи рафтів, це легше та безпечніше. На восьмому місяці вагітності знову приїхали на байдарки. Тоді інструктори сказали, що навіть не візьмуть з нас грошей, адже таких відважних ще не бачили. Попросили просто сфоткатися з нами, аби потім виставити в себе на сайті в якості реклами. Тож я сплавлялася на восьмому місяці вагітності на байдарці по порогах. І мене це дуже «перло»! (усміхається). І ні материнство, ні вагітність, ні епідемія не є перепоною відпочинку і пригодам.

Пресслужба Нового каналу

Взагалі, акторка досить пізно почала опановувати різні активності. Впевнено плавати, для прикладу, навчилася лише в 25 років, а на лижі стала в 30.

Усе давалось непросто, бо з роками з’являється багато страхів у голові, – каже Катерина. – Тож я поставила собі завдання навчити мою дитину всього якомога раніше, аби не було того ступору й остраху. Вважаю, що можу показати своїй донечці різноманіття відпочинку лише власним прикладом. Коли вона бачить, як мама кайфує, купаючись у холодній гірській річці, то роздягається і стрибає зі мною. І робить це з величезним захватом та блиском в очах! (усміхається).

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