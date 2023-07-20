Enleo пригадав, з чого почалося його доросле життя

Ексклюзив 20 июля 2023 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Enleo пригадав, з чого почалося його доросле життя
Співак Enleo
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками шоу «Хто зверху?» співак Enleo поділився яскравим спогадом з дитинства.

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Кожен має історію, при згадці про яку на обличчі мимоволі з’являється усмішка. Саме таку розповів зірка TikTok Микита Леонтьєв, більш відомий під псевдонімом Enleo. 

За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке Новий канал покаже вже цієї осені, музикант пригадав випадок з дитинства.

Мені було п’ять років. Тоді мама посадила мене в авто й відвезла в село Побєда (Донецької області. – Прим. ред.) Ми вийшли, і вона завела мене до дідуся, – каже співак.

Співак Enleo / Пресслужба Нового каналу

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Але на цьому історія не завершилася:

Я посидів з дідусем, попив з ним чаю, поговорив. Виходжу, а мами немає! – ділиться Enleo. – Так вона лишила мене під опікою дідуся на тиждень. Тож можна вважати, що з цього розпочалося моє доросле життя.

Нагадаємо, 

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