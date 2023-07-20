Enleo пригадав, з чого почалося його доросле життя

За лаштунками шоу «Хто зверху?» співак Enleo поділився яскравим спогадом з дитинства.

Кожен має історію, при згадці про яку на обличчі мимоволі з’являється усмішка . Саме таку розповів зірка TikTok Микита Леонтьєв, більш відомий під псевдонімом Enleo.

За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке Новий канал покаже вже цієї осені, музикант пригадав випадок з дитинства.

Мені було п’ять років. Тоді мама посадила мене в авто й відвезла в село Побєда (Донецької області. – Прим. ред.) Ми вийшли, і вона завела мене до дідуся, – каже співак.

Співак Enleo / Пресслужба Нового каналу

Але на цьому історія не завершилася:

Я посидів з дідусем, попив з ним чаю, поговорив. Виходжу, а мами немає! – ділиться Enleo. – Так вона лишила мене під опікою дідуся на тиждень. Тож можна вважати, що з цього розпочалося моє доросле життя.

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