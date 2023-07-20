Enleo пригадав, з чого почалося його доросле життя
Ексклюзив 20 июля 2023 12:30
Співак Enleo
Пресслужба Нового каналу
За лаштунками шоу «Хто зверху?» співак Enleo поділився яскравим спогадом з дитинства.
усмішка. Саме таку розповів зірка TikTok Микита Леонтьєв, більш відомий під псевдонімом Enleo.
За лаштунками шоу «Хто зверху?», яке Новий канал покаже вже цієї осені, музикант пригадав випадок з дитинства.
Мені було п’ять років. Тоді мама посадила мене в авто й відвезла в село Побєда (Донецької області. – Прим. ред.) Ми вийшли, і вона завела мене до дідуся, – каже співак.
Співак Enleo / Пресслужба Нового каналу
Читайте такожОлександр Педан – про виховання та цінності: «Віддаю дітям те, що сам не отримав у дитинстві»Але на цьому історія не завершилася:
Я посидів з дідусем, попив з ним чаю, поговорив. Виходжу, а мами немає! – ділиться Enleo. – Так вона лишила мене під опікою дідуся на тиждень. Тож можна вважати, що з цього розпочалося моє доросле життя.
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