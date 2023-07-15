10 невідомих фактів про ведучу Діану Кондратюк

Ведуча програми «Коло спорту» Діана Кондратюк сьогодні святкує свій день народження.

В журналістиці Діана Кондратюк з 2018 року, а на каналі «Дім» працює з осені 2022-го, але мало хто знає, що мріяти працювати спортивним журналістом вона почала ще у дитинстві. Обрати цей фах її надихнув футболіст Андрій Ярмоленко, з яким Діана мріяла зробити інтерв’ю.

Чого ще ми не знаємо про Діану – читайте нижче.

1. Діана народилася у м. Хмельницький, де жила до 17 років. Після - поступила до Інституту журналістики (КНУ ім. Шевченка) та переїхала до Києва.

2. Майбутня зірка займалася 11 років народними танцями у зразковому художньому ансамблі танцю України «Козацькі Джури». Також вона два роки плаванням займалась, рік великим тенісом і майже 3 роки боксом.

3. Діана була і залишається відмінницею. Школу закінчила лише з однією 9, а університет - з червоним дипломом.

4. Діана обожнює шоколад. А найулюбленіша страва - сирники. «Можу їх їсти на сніданок, обід і вечерю. Особливо люблю зі свіжими фруктами», - зізнається телеведуча.

Ведуча Діана Кондратюк / Пресслужба

5. А ось між кавою і чаєм Діана обере каву, а точніше капучіно на банановому молоці.

6. Кількість інтерв'ю, зроблених Діаною Кондратюк, нараховує майже 500. Працювати вона почала з 17 років.

7. Найбільше враження життя - «наші люди, українці, кожен із них особливий, унікальний. Та сила, яку ми несемо і показуємо, це неймовірне», - зізнається Діана.

8. Найбільше бажання іменинниці - спокій і перемога. «Хочеться просто спокою, аби була наша перемога. Зібрати всю родину і поїхати з ними на відпочинок. Вимкнути телефони і зосередитись на сім’ї», - розповідає телеведуча.

9. Діана дуже багато читає і радить почитати із останнього «Жінка, яка має план». Це книга про маму Ілона Маска.

10. Натхнення ведуча каналу «Дім» знаходить, коли буває наодинці чи на тренуванні. Саме тоді в голову приходять думки, як почати краще сюжет.

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