«Жіночий лікар. Нове життя»: стартували зйомки улюбленої історії з новим головним героєм

12 июля 2023 11:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Жіночий лікар. Нове життя»: стартували зйомки улюбленої історії з новим головним героєм
«Жіночий лікар. Нове життя»: стартували зйомки улюбленої історії
Пресслужба каналу 1+1

Компанія FILM.UA Group розпочала зйомки серіалу «Жіночий лікар. Нове життя». Прем’єра одного з найпопулярніших серіалів про лікарів відбудеться на 1+1 Україна і стане повним перезавантаженням вже улюбленої історії.

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Події в серіалі «Жіночий лікар. Нове життя» розгортатимуться через деякий час після початку повномасштабного російського вторгнення у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології, куди скеровують вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України. Сюди приходить працювати головний герой - талановитий акушер-гінеколог Микола Гончар, який був змушений переїхати до Києва із Сіверодонецька.

Актор Андрій Ісаєнко / Пресслужба каналу 1+1

Лікарню, де він очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу, як і дім Михайла. Після отриманого поранення він починає нове життя у столиці разом із донькою, яку виховує один. Влаштовуючись на нову роботу, він мимоволі переходить дорогу амбітному заступнику завідувача та опиняється втягнутим в інтриги.  

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Серіал зібрав цілу плеяду відомих українських акторів. В головних ролях відомий за фільмами «Щедрик» та «Захар Беркут» актор Андрій Ісаєнко, українська акторка, засновниця благодійної ініціативи Act Lots, зірка серіалу «Папік -2» Анастасія Цимбалару. А також український актор Іван Жилюк, зірка «Різниці у віці» Олексій Нагрудний, Ніна Набока, яку глядачі бачили в серіалі «Великі Вуйки». Також до акторського складу доєднались Олександра Люта, Олександра Епштейн, Олексій Зорін, Олена Михайличенко, Анатолій Тихомиров, Валентина Вовченко, Ярослав Шахторін, Кирило Прокопчук, Людмила Курмель та інші.

Акторка Анастасія Цимбалару / Пресслужба каналу 1+1

Зйомки проходять у спеціально побудованому павільйоні на FILM.UA, де створено справжню велику лікарню із сучасним медичним обладнанням.

Продюсерами серіалу від каналу «1+1 Україна» виступають Максим Кривицький, Олеся Пазенко, Інна Кондратюк. Шоуранерка - Юлія Міщенко, режисери постановники  - Андрій Колесник, Павло Мащенко, Сергій Сотниченко, оператор постановник - Олександр Детиненко, художник постановник - Наталія Барташ, художник гриму - Катерина Мелешко, художник костюмів - Тетяна Бессарабова, авторська група - Марк Шпарбер, Сергій та Наталія Шевченко, Ольга Артюх.

Пресслужба каналу 1+1

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