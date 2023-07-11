Леся Нікітюк придбала авто для військових: «Донат у вигляді пікапа»

Ведуча Леся Нікітюк передала машину для військових, які знищують ворожі дрони.

Щодня кожен українець усіма можливими способами намагається наблизити нашу перемогу. Ми йдемо до неї не завжди великими, але завжди впевненими кроками! Збори волонтерів на різні потреби військових не закінчуються, запити лише примножуються. Але всі разом, у межах можливостей кожного, ми їх «закриваємо».

Днями ведуча шоу «Хто зверху?», яке восени покаже Новий канал, Леся Нікітюк придбала та передала автомобіль для наших захисників та захисниць.

Це так званий донат у вигляді пікапа, – розповідає Леся Іванівна. – До мене звернулися хлопці, які працюють 24/7, захищаючи нас із вами. Одне з їхніх головних завдань – знищувати ворожі дрони. Для цього їм потрібні авто. Тому я одразу звернулася до моїх друзів, волонтерів з проєкту «Добромобіль», і попросила пригнати пікап. Через три тижні авто вже фарбувалося в захисний колір (усміхається). А ще друзі наліпили на автомобіль наклейку з моїм фото та написом #люблюЗСУ.

Леся Нікітюк придбала авто для військових / Пресслужба Нового каналу

Леся Нікітюк закликає завжди пам’ятати, що наша сила – в єдності та щоденних хороших справах. Так ми точно здолаємо ворога та відстоїмо кордони рідної держави.

Друзі, ми всі хочемо, щоб Україна виграла цю війну. І будемо робити все, що можемо, аж до перемоги! Слава Україні! – підсумувала телеведуча.

Леся Нікітюк придбала авто для військових / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,