На Благодійній Вечері з Пономарьовим, DZIDZIO та Горбуновим було зібрано понад 1800000 гривень на допомогу ЗСУ
11 березня у КВЦ «Парковий» відбулась Благодійна Вечеря за участі улюбленців української публіки: Олександра Пономарьова, Михайла Хоми (DZIDZIO) та Юрія Горбунова.
В цей вечір гості не тільки насолоджувались найкращими піснями артистів, а й взяли участь у благодійному аукціону, під час якого було зібрано 1 800 000 грн!
Цікаві факти:
Найдорожчий лот вечора – 7 000 $;
Найдешевший – 600 $.
Серед лотів були представлені ексклюзивні речі від митців, політиків, зірок спорту та шоу-бізнесу. Багато цікавого для шанувальників футболу: мʼячі з автографами команд «Динамо», ФК «Шахтар», але найзапекліше боролись за футболку з автографом Пеле. Чимало лотів, підписаних політиками: Головнокомандуючим Збройних сил України Валерієм Залужним, Головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Усі кошти з аукціону будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та ВПО у БФ «За Луганщину» та ГО «ВПО України». Частина піде на реконструкцію шести квартир для родин з Бахмута та Луганщини, інша частина – на дрони, тепловізори, пікапи та інше необхідне захисникам.
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