На Благодійній Вечері з Пономарьовим, DZIDZIO та Горбуновим було зібрано понад 1800000 гривень на допомогу ЗСУ

PR 16 марта 2023 12:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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На Благодійній Вечері з Пономарьовим, DZIDZIO та Горбуновим було зібрано понад 1800000 гривень на допомогу ЗСУ
Пресслужба

11 березня у КВЦ «Парковий» відбулась Благодійна Вечеря за участі улюбленців української публіки: Олександра Пономарьова, Михайла Хоми (DZIDZIO) та Юрія Горбунова.

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Зі сцени звучали  улюблені пісні серед яких, звичайно, пролунав «народний хіт». Також  відбулась прем’єра пісні «Гей, соколе». Зараз вона очолює перше місце у трендах YouTube. Ідея благодійних концертів  – «Квартал-Концерт». Партнери концерту – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України», головний технічний партнер – компанія «Феєрія». 

Пресслужба

В цей вечір гості не тільки насолоджувались найкращими піснями артистів, а й взяли участь у благодійному аукціону, під час якого було зібрано 1 800 000 грн! 

Цікаві факти:

Найдорожчий лот вечора – 7 000 $;

Найдешевший – 600 $. 

Пресслужба

Серед лотів були представлені ексклюзивні речі від митців, політиків, зірок спорту та шоу-бізнесу. Багато цікавого для шанувальників футболу: мʼячі з автографами команд «Динамо», ФК «Шахтар», але найзапекліше боролись за футболку з автографом Пеле. Чимало лотів, підписаних політиками: Головнокомандуючим Збройних сил України Валерієм Залужним, Головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

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Кожна річ має свою унікальну історію: так, з молотка пішла картина «Чорноморські чайки. Крим» 11-річного художника-переселенця з Луганська. Григорій Пригеба двічі втрачав домівку, його мрія – повернутися до рідного українського міста Луганськ. Буквально на останні гроші сім’я купує фарби та матеріали для картин, щоб продати їх та зібрати кошти на дрони для ЗСУ. 

Усі кошти з аукціону будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та ВПО у БФ «За Луганщину» та ГО «ВПО України». Частина піде на реконструкцію шести квартир для родин з Бахмута та Луганщини, інша частина – на дрони, тепловізори, пікапи та інше необхідне захисникам.

Пресслужба

Нагадаємо, 

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Dzidzio війна ЗСУ концерт Юрій Горбунов Олександр Пономарьов

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