На Благодійній Вечері з Пономарьовим, DZIDZIO та Горбуновим було зібрано понад 1800000 гривень на допомогу ЗСУ

11 березня у КВЦ «Парковий» відбулась Благодійна Вечеря за участі улюбленців української публіки: Олександра Пономарьова, Михайла Хоми (DZIDZIO) та Юрія Горбунова.

Зі сцени звучали улюблені пісні серед яких, звичайно, пролунав «народний хіт». Також відбулась прем’єра пісні «Гей, соколе». Зараз вона очолює перше місце у трендах YouTube . Ідея благодійних концертів – «Квартал-Концерт». Партнери концерту – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України», головний технічний партнер – компанія «Феєрія».

Пресслужба

В цей вечір гості не тільки насолоджувались найкращими піснями артистів, а й взяли участь у благодійному аукціону, під час якого було зібрано 1 800 000 грн!

Цікаві факти:

Найдорожчий лот вечора – 7 000 $;

Найдешевший – 600 $.

Пресслужба

Серед лотів були представлені ексклюзивні речі від митців, політиків, зірок спорту та шоу-бізнесу. Багато цікавого для шанувальників футболу: мʼячі з автографами команд «Динамо», ФК «Шахтар», але найзапекліше боролись за футболку з автографом Пеле. Чимало лотів, підписаних політиками: Головнокомандуючим Збройних сил України Валерієм Залужним, Головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Кожна річ має свою унікальну історію: так, з молотка пішла картина «Чорноморські чайки. Крим» 11-річного художника-переселенця з Луганська. Григорій Пригеба двічі втрачав домівку, його мрія – повернутися до рідного українського міста Луганськ. Буквально на останні гроші сім’я купує фарби та матеріали для картин, щоб продати їх та зібрати кошти на дрони для ЗСУ.

Усі кошти з аукціону будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та ВПО у БФ «За Луганщину» та ГО «ВПО України». Частина піде на реконструкцію шести квартир для родин з Бахмута та Луганщини, інша частина – на дрони, тепловізори, пікапи та інше необхідне захисникам.

Пресслужба

Нагадаємо,