Зірка серіалу «Молода» Оля Жуковцова розповіла про найкращі події зими
1 марта 2023 13:00
Акторка Оля Жуковцова
Пресслужба Нового каналу
Виконавиця головної ролі в серіалі «Молода», який Новий канал покаже в березні, Оля Жуковцова пригадала світлі моменти цих непростих місяців.
«єПитання» акторка Оля Жуковцова поділилася відвертими спогадами про топові події, які сталися з нею взимку.
Постійне щастя, яке підтримує мене, – це робота. Зараз відновився проєкт, який стояв на паузі через війну. Це стало однією з найкращих подій, – каже Оля. – Ще я зняла кліп своїй подрузі – співачці Лері Товстолєс. Уперше в житті я була продюсеркою. У грудні ми разом ходили по радіостанціях, запускали її нову пісню. Випустили кліп на М1.
На Новий рік я була в Туреччині з сином. Ми святкували вдома: замовили суші, які він любить, ще приготували салатики, м’ясо, – пригадує Ольга. – У нашому дворі стоїть туя з прапором України. Тож на свято ми її прикрасили, як новорічну ялинку. І під нею ховали подарунки.
Олю приємно здивував 9-річний син.
Олексій купив мені каланхое. Він знає, що я люблю квіти. Ще вручив крем, який обирав разом із татом. Ці подарунки були ідеями сина, і від цього ще приємніше, – додає акторка.
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