Зірка серіалу «Молода» Оля Жуковцова розповіла про найкращі події зими

1 марта 2023 13:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Зірка серіалу «Молода» Оля Жуковцова розповіла про найкращі події зими
Акторка Оля Жуковцова
Пресслужба Нового каналу

Виконавиця головної ролі в серіалі «Молода», який Новий канал покаже в березні, Оля Жуковцова пригадала світлі моменти цих непростих місяців.

Читайте такожАртем Пивоваров виступив на мітингу на підтримку України в Парижі
Найскладніша зима в історії незалежної України позаду. Ми часто були без світла, води та зв’язку. Однак шукали позитив у всьому. А ще донатили й волонтерили, аби хоч трохи полегшити життя нашим захисникам. За лаштунками шоу «єПитання» акторка Оля Жуковцова поділилася відвертими спогадами про топові події, які сталися з нею взимку.

Постійне щастя, яке підтримує мене, – це робота. Зараз відновився проєкт, який стояв на паузі через війну. Це стало однією з найкращих подій, – каже Оля. – Ще я зняла кліп своїй подрузі – співачці Лері Товстолєс. Уперше в житті я була продюсеркою. У грудні ми разом ходили по радіостанціях, запускали її нову пісню. Випустили кліп на М1.

Читайте такожНаталка Денисенко відверто розповіла про розлуку з чоловіком, який служить у ЗСУ
Одним з найтепліших свят зими для українців є Новий рік. Акторка зустрічала 2023-й у родинному колі.

На Новий рік я була в Туреччині з сином. Ми святкували вдома: замовили суші, які він любить, ще приготували салатики, м’ясо, – пригадує Ольга. – У нашому дворі стоїть туя з прапором України. Тож на свято ми її прикрасили, як новорічну ялинку. І під нею ховали подарунки.

Олю приємно здивував 9-річний син.

Олексій купив мені каланхое. Він знає, що я люблю квіти. Ще вручив крем, який обирав разом із татом. Ці подарунки були ідеями сина, і від цього ще приємніше, – додає акторка.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Ольга Жуковцова новини війна особисте життя зірок Новий канал Молода Серіал Молода

Матеріали на тему

Тимур Мірошниченко розповів, хто в його родині займається викоріненням російської мови
Новини

Тимур Мірошниченко розповів, хто в його родині займається викоріненням російської мови
Артем Пивоваров виступив на мітингу на підтримку України в Парижі
Новини

Артем Пивоваров виступив на мітингу на підтримку України в Парижі
Говорить вся країна: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 27.02.2023)
Телешоу

Говорить вся країна: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 27.02.2023)
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 14 серію онлайн (ефір від 27.02.2023)
Серіали

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 14 серію онлайн (ефір від 27.02.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Майже одружені: дивитися 11 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Майже одружені: дивитися 11 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
Майже одружені: дивитися 10 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Майже одружені: дивитися 10 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
«Я – Надія»: ТОП-5 фактів про перший за час війни серіал

«Я – Надія»: ТОП-5 фактів про перший за час війни серіал
Побачення без фільтрів: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 22.02.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 22.02.2023)

Популярне відео

Майже одружені: дивитися 11 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Майже одружені: дивитися 11 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
Майже одружені: дивитися 10 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Майже одружені: дивитися 10 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 22.02.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 22.02.2023)
KAMALIYA представляє нову музичну прем’єру до річниці повномасштабної війни в Україні

KAMALIYA представляє нову музичну прем’єру до річниці повномасштабної війни в Україні
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK