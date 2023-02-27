Наталка Денисенко відверто розповіла про розлуку з чоловіком, що служить у ЗСУ

27 февраля 2023 15:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Наталка Денисенко відверто розповіла про розлуку з чоловіком, що служить у ЗСУ
Наталка Денисенко з чоловіком
Пресслужба Нового каналу

Акторка Наталка Денисенко дала поради українкам, які чекають своїх захисників.

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Війна розлучила тисячі українських пар. Для близьких, які залишилися в тилу, чекати на повернення захисників може бути виснажливо. За лаштунками шоу «єПитання», яке Новий канал покаже з 13 березня, акторка Наталка Денисенко дала поради жінкам, чиї чоловіки на фронті. Її коханий Андрій Федінчик – один з тих, хто наближує нашу перемогу зі зброєю в руках.

Мій чоловік завжди на зв’язку – спілкуємося щодня. Але якось зранку я написала йому, а відповіді не було, – пригадує акторка. – Хоча Андрій знає, що має попередити мене, якщо його не буде на зв’язку. Я одразу почала писати в усі месенджери. Думаю: «Якщо до вечора не отримаю відповіді, дзвонитиму всім побратимам, чиї номери маю». Якби не додзвонилася й не дізналася, що все добре, зібралася б і поїхала до нього.

Акторка Наталка Денисенко / Пресслужба Нового каналу

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Найдієвіше – це почати розуміти, що маєш сама брати відповідальність і вчитися жити самостійно, поки немає на кого сподіватися. А коли чоловік повернеться, доведеться наново вчитися просити коханого про допомогу, – каже Наталка. – І, звісно, займатися своїми справами. Бо якщо сидіти й чекати вдома, реально можна з’їхати з глузду.

Наталка Денисенко з чоловіком / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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