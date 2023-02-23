Зірка «Вар’ятів» Володимир Жогло розповів про дружбу з Сергієм Притулою
За лаштунками шоу «єПитання» відомий гуморист Володимир Жогло розповів, про що говорить зі знаменитим другом-волонтером.
Засновник Благодійного фонду та гуморист товаришують дуже давно, а ще разом хрестили дітей Вальона Сергійчука та Сергія Полупана з «Вар’ятів».
Останнім часом ми спілкуємося з Сергієм не так часто, як раніше. Та все одно намагаємося зідзвонюватися та списуватися, – ексклюзивно розповів Жогло за лаштунками шоу «єПитання» (Новий канал). – Здебільшого говоримо про те, хто чим зараз займається. Про це балакати не перебалакати, якщо чесно. Звісно, відволікаємося та обговорюємо, як у кого справи в сім’ї, які емоційні стани кожен з нас переживає в різні моменти. Тож виходить, що розмовляємо про все в світі, як і було раніше.
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