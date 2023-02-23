Зірка «Вар’ятів» Володимир Жогло розповів про дружбу з Сергієм Притулою

23 февраля 2023 12:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка «Вар’ятів» Володимир Жогло розповів про дружбу з Сергієм Притулою
Актор Володимир Жогло
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками шоу «єПитання» відомий гуморист Володимир Жогло розповів, про що говорить зі знаменитим другом-волонтером.

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Вони жартували разом на одній сцені більше десяти років! Гумористичний проєкт «Вар’яти» для його учасників перетворився з робочого колективу на справжню сім’ю. Багато хто з зірок гумор-шоу стали кумами. Чи то двоюрідними кумами… Так себе називають Сергій Притула та Володимир Жогло. 

Засновник Благодійного фонду та гуморист товаришують дуже давно, а ще разом хрестили дітей Вальона Сергійчука та Сергія Полупана з «Вар’ятів».

Володимир Жогло та Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

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Від початку повномасштабної війни їхнє спілкування змінилося. Через щільність графіку Жогло з Притулою зв'язуються не часто. Але стосунки від того аж ніяк не погіршилися! 

Останнім часом ми спілкуємося з Сергієм не так часто, як раніше. Та все одно намагаємося зідзвонюватися та списуватися, – ексклюзивно розповів Жогло за лаштунками шоу «єПитання» (Новий канал). – Здебільшого говоримо про те, хто чим зараз займається. Про це балакати не перебалакати, якщо чесно. Звісно, відволікаємося та обговорюємо, як у кого справи в сім’ї, які емоційні стани кожен з нас переживає в різні моменти. Тож виходить, що розмовляємо про все в світі, як і було раніше.

Дивіться розважальне сімейне шоу «єПитання» з 13 березня на Новому каналі!

Нагадаємо,

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