Олександр Педан розповів, як відповідає 6-річному сину на складні запитання

Ведучий та громадський діяч Олександр Педан розповів, що відсікає тривожні думки в рідних та вірить у класне майбутнє.

Останнім часом у суспільстві зросла тривожність, оскільки наближається річниця вторгнення росії. Ніхто не знає, як діятимуть окупанти, але всі вірять у ЗСУ ! Хоча багато українців про всяк випадок знов зібрали свої тривожні валізки.

Як от рідні ведучого проєктів Нового каналу та громадського діяча Олександра Педана. На відміну від самого Сашка.

У мене не зібрана тривожна валізка. Хоча знаю, як це зробити за п’ять хвилин, – розповідає Олександр. – А в дружини та дитини на всяк про всяк речі складені, тому що сину треба більше всіляких благ, ніж мені. Це зрозуміло. Нам є куди їхати. Це Хмельниччина. Там ми провели кілька перших місяців війни. Чесно кажучи, повертатися за таких умов не хочеться. Бо в Києві ми вдома. Дуже хочемо бути тут. Попри вимкнення світла чи ще щось нам добре разом у рідних стінах. Адаптувалися до всього.

Педан зізнається, що інколи вдома проскакує тема ескалації війни, але він намагається заспокоїти дружину та всіх рідних і відсікає тривожні думки. Олександр вкотре нагадує про інформаційну гігієну та свідоме сприйняття новин. Але все одно закликає бути готовими до всього і боротися за свою країну аж до перемоги та світлого майбутнього!

Нещодавно син поставив мені таке складне запитання. Каже: «Тату, я хочу, щоб ми, як до війни, були на дачі, гралися в Lego, дихали повітрям і поряд знаходилася наша няня. А так буде?» – зі сльозами на очах говорить Педан. – Я відповів: «Сину, як раніше не буде. Але дуже важливо, яким ми сформуємо наше майбутнє. Треба планувати класне майбутнє, а не чіплятися за минуле».

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