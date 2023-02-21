Костянтин Войтенко розповів, що не дає йому зануритися в депресію

Актор серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко дав важливу пораду всім українцям.

За рік війни більшість українців точно знайшли для себе спосіб боротьби з тривожністю та стресом. Ми навчилися жити на повну в нових непростих реаліях. Що допомагає триматися на плаву українському актору Кості Войтенку ? Про це він відверто розповів за лаштунками проєкту «єПитання», який Новий канал покаже навесні.

Мене накрило в перші дні війни, я не розумів, що робити, – зізнається він. – Коли організував усе для безпеки сім’ї, почав знімати якісь відео для підтримки людей, долучатися до інформаційної атаки. Одним словом, робити те, на чому знаюся. Згодом зрозумів, що й цього мені замало, треба вигадувати щось більш дієве. Побачив, що робить Антон Нестерко (хореограф, волонтер, товариш Кості Войтенка. – Прим. ред.) і доєднався до нього. Почав щодня волонтерити. Думаю, якщо б не це, то мене б усе ще накривало. Були б і стреси, і що завгодно. А так я чітко розумію, що зробив свій внесок, надав допомогу. Це не дає мені зануритись у депресію.

Актор Костянтин Войтенко / Пресслужба Нового каналу

Виконавець однієї з головних ролей у серіалі «Будиночок на щастя», який виходить з понеділка по четвер о 19:00 на Новому каналі, зізнається: він не вірить у те, що стрес можна зняти смаколиком чи улюбленою піснею.

Думаю, людей бісить, коли вони не можуть допомогти, – ділиться думками Войтенко. – Не виходить працювати фізично – долучайся по-іншому. Донать! Коли зробив навіть невеличкий донат, всередині з’являється відчуття, що вклався, допоміг, наблизив перемогу.

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