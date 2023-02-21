Костянтин Войтенко розповів, що не дає йому зануритися в депресію
21 февраля 2023 11:20
Актор Костянтин Войтенко
Пресслужба Нового каналу
Актор серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко дав важливу пораду всім українцям.
Читайте такожЛеся Нікітюк – про новий сезон «LeМаршрутки»: Я хочу зняти всю Україну. Всю! Це дуже важливо.За рік війни більшість українців точно знайшли для себе спосіб боротьби з тривожністю та стресом. Ми навчилися жити на повну в нових непростих реаліях. Що допомагає триматися на плаву українському актору Кості Войтенку? Про це він відверто розповів за лаштунками проєкту «єПитання», який Новий канал покаже навесні.
Мене накрило в перші дні війни, я не розумів, що робити, – зізнається він. – Коли організував усе для безпеки сім’ї, почав знімати якісь відео для підтримки людей, долучатися до інформаційної атаки. Одним словом, робити те, на чому знаюся. Згодом зрозумів, що й цього мені замало, треба вигадувати щось більш дієве. Побачив, що робить Антон Нестерко (хореограф, волонтер, товариш Кості Войтенка. – Прим. ред.) і доєднався до нього. Почав щодня волонтерити. Думаю, якщо б не це, то мене б усе ще накривало. Були б і стреси, і що завгодно. А так я чітко розумію, що зробив свій внесок, надав допомогу. Це не дає мені зануритись у депресію.
Актор Костянтин Войтенко / Пресслужба Нового каналу
Думаю, людей бісить, коли вони не можуть допомогти, – ділиться думками Войтенко. – Не виходить працювати фізично – долучайся по-іншому. Донать! Коли зробив навіть невеличкий донат, всередині з’являється відчуття, що вклався, допоміг, наблизив перемогу.
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