Лілія Ребрик показала, як живе місто-боєць Миколаїв – фото

19 февраля 2023 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Лілія Ребрик показала, як живе місто-боєць Миколаїв – фото
«Це приклад незламності та сили»: Лілія Ребрик показала, як живе місто-боєць Миколаїв
Пресслужба

Акторка та ведуча Лілія Ребрик продемонструвала відомі куточки міста.

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Лілія Ребрик разом зі знімальною групою програми «Дочекаюся», яка виходить на каналі «Дом», відвідала славетне місто Миколаїв. У своєму інстаграмі ведуча продемонструвала, у якому стані зараз місто-боєць, та розповіла про настрої місцевих жителів, які залишилися вдома, незважаючи на жорстокі обстріли. 

Телеканал «Дом» продовжує зйомки другого сезону проєкту «Дочекаюся», прем’єра якого відбудеться вже у березні. Ведуча Лілія Ребрик привідкрила завісу однієї зі щемних історії своїх героїв, події якої розгорнулись у Миколаєві. Телезірка прогулялася містом та поділилися особливими світлинами.

Я побувала в самому серці Миколаєва – на Соборній площі, поблизу якої знаходиться будівля місцевої адміністрації з величезною вирвою від ракети. Вирва в будівлі – це величезна вирва у серці кожного українця. Але все ж Миколаїв живе попри все! Живе і надихає своїм настроєм! Те, як налаштовані місцеві жителі, які вони загартовані, – це такий приклад незламності та сили, це просто вражає! Я зустрічаю тут людей, які всміхаються і кажуть: «Все буде Україна!» Так триматись і не здаватись! – поділилась ведуча каналу «Дом» Лілія Ребрик у своєму інстаграмі.

Акторка продемонструвала відомі куточки міста, щоб люди, які були змушені залишити його, змогли побачити, як живе їхній рідний, сильний і незламний Миколаїв. Крім того, зірка зробила кілька фото на фоні зруйнованих і вцілілих будівель і розповіла, що для неї це місто:

У кожному українському місті – своя діра: у душі, у серці, в думках. Миколаїв… Ти захищаєш нас з півдня. Ти наш щит. Ти наш стійкий боєць. У твоєму повітрі – солоне море. У твоєму повітрі – південний вітер. У твоєму повітрі – лють, незламність, міць, нескореність, – написала артистка.

Варто зазначити, що під час робочої поїздки Лілію Ребрик супроводжував її чоловік, танцюрист Андрій Дикий. До славетного міста пара дісталася потягом Київ–Херсон, який теж став символом незламності України в цій страшній війні. А які історії українців вражатимуть глядачів другого сезону «Дочекаюся», стане відомо зовсім скоро.

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