Нікіта Добринін, Валентина Хамайко та Лілія Ребрик на прем’єрі анімаціїйної історії “Переліт”!

Днями у кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра сімейної пригоди «Переліт».

Про мультфільм

Першими стрічку оцінили зірки дубляжу з родинами, серед яких: Валентина Хамайко, Лілія Ребрик та Нікіта Добринін. Окрім того, на яскраву локацію київської прем’єри завітали й інші зіркові гості з родинами, а саме: Григорій Герман та Ірина Фролова, Христина та Григорій Решетники, Наталка Денисенко, Ілона Гвоздьова, Анна Саліванчук, Ne Ta, Слава Соломка, Макс Гордєєв і топові блогери.

Нова анімаційна пригода від Illumination – творців таких хітів, як «Посіпаки», «Нікчемний Я», «Співай» і «Секрети домашніх тварин», на великих екранах! Цього Різдва вирушайте у яскраву сімейну подорож далеко за межі звичного в оригінальній історії «Переліт»!

Дивіться з 21 грудня у кінотеатрах!