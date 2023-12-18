Нікіта Добринін, Валентина Хамайко та Лілія Ребрик на прем’єрі анімаціїйної історії «Переліт»!

18 грудня 2023 12:20 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Нікіта Добринін, Валентина Хамайко та Лілія Ребрик на прем’єрі анімаціїйної історії «Переліт»!
Нікіта Добринін, Валентина Хамайко та Лілія Ребрик на прем’єрі анімаціїйної історії “Переліт”!
B&H film distribution

Днями у кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра сімейної пригоди «Переліт».

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Першими стрічку оцінили зірки дубляжу з родинами, серед яких: Валентина Хамайко, Лілія Ребрик та Нікіта Добринін. Окрім того, на яскраву локацію київської прем’єри завітали й інші зіркові гості з родинами, а саме: Григорій Герман та Ірина Фролова, Христина та Григорій Решетники, Наталка Денисенко, Ілона Гвоздьова, Анна Саліванчук, Ne Ta, Слава Соломка, Макс Гордєєв і топові блогери.

Про мультфільм

Нова анімаційна пригода від Illumination – творців таких хітів, як «Посіпаки», «Нікчемний Я», «Співай» і «Секрети домашніх тварин», на великих екранах! Цього Різдва вирушайте у яскраву сімейну подорож далеко за межі звичного в оригінальній історії «Переліт»!

Дивіться з 21 грудня у кінотеатрах!

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Валентина Хамайко Лілія Ребрик Нікіта Добринін Переліт

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Нікіта Добринін, Валентина Хамайко та Ліля Ребрик у яскравій анімаційній пригоді «Переліт»!

Нікіта Добринін, Валентина Хамайко та Ліля Ребрик у яскравій анімаційній пригоді «Переліт»!
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