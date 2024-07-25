Юлія Зорій здивувала архівними фото з Нікітою Добриніним

Ексклюзив 25 липня 2024 14:42 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Юлія Зорій здивувала архівними фото з Нікітою Добриніним
Ведуча Юлія Зорій
instagram.com/yulia_zoriy

Ведуча Юлія Зорій поділилася в соціальних мережах архівними фото з телеведучим Нікітою Добриніним і пригадала, як вони разом їхали на кастинг підкорювати столицю.

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Ведуча ранкової програми на ICTV2 «Ранок у великому місті» Юлія Зорій навчалась на політолога в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, проте завжди мріяла стати телеведучою і акторкою. Тому майбутня зірка ще під час студентських років вирішила спробувати реалізувати свій потенціал у столиці і пригадала кумедну ситуацію, як разом із Нікітою Добриніним їхали до Києва на кастинг.

А памʼятаєш, як ми в Київ на великому автобусі їхали з Чернівців на кастинг М1. Всю ніч. І ти, чи, я підклали пакет з речами під обличчя, щоб зручніше поспати, а на ранок букви з того пакету перевелися на обличчя, і ти сказав: «О, грим на кастинг уже є», – ділиться спогадами з Добриніним Юлія Зорій.

Юлія Зорій з Нікітою Добриніним / Пресслужба каналу ICTV

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Відомий український телеведучий Нікіта Добринін, який теж навчався в одному університеті з Юлею – тільки на філологічному факультеті, – пригадує, як більшість знайомих не вірили в них тоді і радили навіть «не висовуватись»: «Та ви подивіться на нас з Юлею Зорій. Це той період, коли майже всі казали: «В Києві буде складно, не висовуйтесь. Та були і ті, хто вірив і підтримував».

Дивіться нові випуски програми «Ранок у великому місті» о 7:00 з вівторка по п’ятницю і зустрічайте ранок серед своїх на каналі ICTV2.

Нагадаємо, 

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