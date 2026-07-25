Джейсон Стейтем повертається: вийшов фінальний трейлер екшену з елементами детективу "Заколот"

Премʼєра зовсім близько — вийшов фінальний трейлер екшену “Заколот” із Джейсоном Стейтемом

Компанія Green Light Films представила фінальний офіційний трейлер екшен-трилера з елементами детективу “Заколот” (Mutiny) із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Нові кадри ще більше підігрівають очікування прем'єри: більше екшену, вищі ставки та жодного права на помилку. “Заколот” уже порівнюють із легендарним “Міцним горішком”. Українські глядачі побачать новий трилер на великих екранах 27 серпня 2026 року.

У центрі сюжету — колишній спецпризначенець і офіцер поліції Нью-Йорка Коул Рід (Джейсон Стейтем), який стає свідком вбивства свого боса — тайського мільярдера Тібу. Невдовзі головним підозрюваним у злочині оголошують самого Ріда. У пошуках справжнього вбивці він опиняється на борту гігантського контейнеровоза, де пошуки правди обертаються смертельною боротьбою за виживання та викриттям міжнародної злочинної змови.

До акторського складу “Заколоту” також увійшли: Аннабелль Волліс, Джейсон Вонг, Роланд Мюллер, Арнас Федаравічус, Чанеіл Кулар, Адріан Лестер та інші.

Для Джейсона Стейтема "Заколот" став не лише новою головною роллю, а й черговим продюсерським проєктом його компанії Punch Palace Productions. Режисером стрічки виступив Жан-Франсуа Ріше, відомий за бойовиком "Рейс". Цього разу він переносить глядачів із салону літака на борт гігантського контейнеровоза, де на героя Стейтема чекає нове смертельно небезпечне випробування. Співпродюсером фільму виступила також MadRiver Pictures, а зйомки проходили у Великій Британії та на Мальті.

Старт прокату “Заколоту” в Україні — 27 серпня 2026 року.