«Ідеальна зброя» – новий екшен-трилер A24 у кіно вже восени: дивіться трейлер українською

17 червня 2026 14:37 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Ідеальна зброя» – новий екшен-трилер A24 у кіно вже восени: дивіться трейлер українською
«Ідеальна зброя» — новий екшен-трилер A24 у кіно вже восени: дивіться трейлер українською

Вихід «Ідеальної зброї» в українських кінотеатрах запланований на 3 вересня 2026 року.

Компанія Green Light Films представила локалізовані трейлер і постер до фільму «Ідеальна зброя» (Onslaught) від студії A24 – нового екшен-трилера з елементами горору від режисера Адама Вінґарда, відомого за стрічками «Тобі кінець!», «Гість», «Ґодзілла проти Конґа» та «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія». 

За сюжетом колишня армійська снайперка, а тепер мати-одиначка, живе разом із донькою у пустельному трейлерному містечку. Її нове мирне життя різко змінюється, коли з секретного військового об’єкта виривається загін генетично модифікованих суперсолдатів. Щоб врятувати родину, головна героїня змушена повернутися до своїх бойових навичок і вступити в боротьбу з майже невразливим ворогом. 

Стрічка поєднує елементи екшену, трилера та наукової фантастики. У центрі – експеримент, який виходить з-під контролю, та жінка, яка стає останньою лінією оборони між людством і створеною ним ідеальною зброєю.

Головну роль виконала Адріа Архона, одна з найяскравіших акторок нового покоління Голлівуду, відома за серіалами «Андор» і «Справжній детектив», а також супергеройським фільмом «Морбіус» і психологічним трилером «Кліпни двічі». 

В «Ідеальній зброї» Архона постає у незвичному для себе образі безкомпромісної воїтельки. 

Для Адама Вінґарда цей проєкт знаменує повернення до його жанрових витоків. Саме завдяки трилеру «Тобі кінець!» та психологічному бойовику «Гість» режисер здобув репутацію одного з найцікавіших сучасних авторів напруженого жанрового кіно. Після роботи над масштабними студійними блокбастерами франшизи «Всесвіт монстрів» (MonsterVerse) він знову звернувся до більш динамічної історії, де акцент зроблено на виживанні, екшені та фізичній загрозі. 

Сценарій стрічки Вінґард написав разом зі своїм багаторічним творчим партнером Саймоном Барреттом, який також працював над фільмами «Тобі кінець!» та «Гість». Їхній творчий дует багато років вважається одним із найуспішніших у сучасному жанровому кіно. 

«Ідеальна зброя» для каталогу студії А24 – один із найамбітніших та наймасштабніших екшен-проєктів за останні роки. 

Світова прем’єра фільму запланована на вересень 2026 року. Українські глядачі зможуть побачити стрічку в кінотеатрах уже цієї осені. 

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