Батьківські збори: фальсифікації, булінг і Геловін у шкільному кабінеті

22 травня 2025 20:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Батьківські збори: фальсифікації, булінг і Геловін у шкільному кабінеті
Батьківські збори: фальсифікації, булінг і Геловін у шкільному кабінеті
Пресслужба

Зйомки «Батьківських зборів» стартують влітку, а вже незабаром – офіційний тизер фільму.

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Після успіху фільму «Збори ОСББ» його творці знову беруться за «святе» – «Батьківські збори», які переростають у запеклі дебати, оголюють прогалини у вихованні і відкривають сімейні таємниці, про які ніхто навіть уявити не міг... Дистрибʼютор стрічки в Україні – Green Light Films.

Новий фільм із заявкою на народну любов – «Батьківські збори» – у кіно з 30 жовтня. Творці представляють тизер-постер та розповідають, чого очікувати глядачеві в кіно вже цієї осені.

Цього разу знайомі герої зустрінуться, але вже за шкільною партою, якраз напередодні Геловіну, щоб обговорити результати виборів президента школи. Підозри у фальсифікаціях, взаємні звинувачення у підкупі, популістичні гасла, булінг і шантаж – у хід йде все, аби забезпечити перемогу саме своєму чаду. Адже коли йдеться про владу, навіть шкільну, дорослі втрачають здоровий глузд швидше, ніж діти. Атмосфера накаляється до межі – і залишається одне питання: хто вийде з них переможцем?

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На кіноекрани повертається Євген Янович – цього разу у несподіваному амплуа: комедійний вайб із батьківською рефлексією. До нього приєднається ще один резидент Мамахихотала – Олег Маслюк. А ще – зіркові камео, які глядач точно не очікує побачити у шкільному кабінеті.

Нагадаємо, 

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