Батьківські збори: фальсифікації, булінг і Геловін у шкільному кабінеті
Зйомки «Батьківських зборів» стартують влітку, а вже незабаром – офіційний тизер фільму.
Новий фільм із заявкою на народну любов – «Батьківські збори» – у кіно з 30 жовтня. Творці представляють тизер-постер та розповідають, чого очікувати глядачеві в кіно вже цієї осені.
Цього разу знайомі герої зустрінуться, але вже за шкільною партою, якраз напередодні Геловіну, щоб обговорити результати виборів президента школи. Підозри у фальсифікаціях, взаємні звинувачення у підкупі, популістичні гасла, булінг і шантаж – у хід йде все, аби забезпечити перемогу саме своєму чаду. Адже коли йдеться про владу, навіть шкільну, дорослі втрачають здоровий глузд швидше, ніж діти. Атмосфера накаляється до межі – і залишається одне питання: хто вийде з них переможцем?
Нагадаємо,