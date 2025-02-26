«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону

26 лютого 2025 14:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону
«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону
Пресслужба каналу СТБ

Легендарне шоу «Зважені та щасливі» знову з’явиться в ефірі!

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Культовий проєкт «Зважені та щасливі» повертається з важливою місією – здорова країна. Телеканал СТБ анонсує початок роботи над улюбленим реаліті та запрошує українців стати частиною нової історії.

Три роки повномасштабної війни впливають не тільки на ментальне, а й на фізичне здоров’я українців. Весь цей час канал СТБ прагне бути для своїх глядачів емоційною підтримкою, щирим другом і експертним порадником, який допоможе знайти вихід з будь-якої ситуації. 

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Тому зараз проєкт «Зважені та щасливі» є актуальним як ніколи, адже він передусім не про схуднення, не про цифри на вагах, а про те, до яких наслідків можуть призвести емоційний стан, біль та стреси, випробування та переживання, що випали на долю українців. 

Це можливість віднайти сили, подбати про себе, дати собі другий шанс з допомогою команди професіоналів – тренерів та психологів проєкту. Наша місія – здорова нація, – коментує генеральна директорка телеканалу.

Прем’єра нового сезону запланована на осінь 2025 року!

Нагадаємо, 

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