«Зважені та щасливі» повертаються на СТБ: деталі нового сезону
Легендарне шоу «Зважені та щасливі» знову з’явиться в ефірі!
Три роки повномасштабної війни впливають не тільки на ментальне, а й на фізичне здоров’я українців. Весь цей час канал СТБ прагне бути для своїх глядачів емоційною підтримкою, щирим другом і експертним порадником, який допоможе знайти вихід з будь-якої ситуації.
Це можливість віднайти сили, подбати про себе, дати собі другий шанс з допомогою команди професіоналів – тренерів та психологів проєкту. Наша місія – здорова нація, – коментує генеральна директорка телеканалу.
Прем’єра нового сезону запланована на осінь 2025 року!
Нагадаємо,