Євробачення-2025: стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі

8 лютого у Києві відбувся Національний відбір на Євробачення-2025, ведучими якого буули Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Вася Байдак. Стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі Євробачення-2025.

8 лютого 10 українських виконавців та гуртів змагались за право представляти Україну на європейській музичній арені у Швейцарії. Як і завжди, переможця Національного відбору «Євробачення-2025» обирали за результатами голосування журі й глядачів. Журі цьогоріч стали співачка Джамала, лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець та солістка гурту GO_A Катерина Павленко

10 виконавців виконали свої номери:

1. Влад Шериф – «Wind of Change»

2. Абіє – «Дім»

3. MOLODI – «My sea»

4. Future Culture – «Waste My Time»

5. Маша Кондратенко – «No Time to Cry»

6. FIЇNKA – «Культура»

7. KHAYAT – «Honor»

8. KRYLATA – «STAY TRUE»

9. Ziferblat – «Bird of Pray»

10. ДК Енергетик – «Сіль»

Після виступу всіх учасників розпочалося голосування у прямому ефірі. Учасник, який сумарно від журі і глядачів набрав найбільшу кільскість балів, і став переможцем Нацвідбору.

Бали від журі:

1 бал – Влад Шериф

2 бали – Абіє

3 бали – ДК Енергетик

4 бали – KRYLATA

5 балів – Future Culture

6 балів – FIЇNKA

7 балів – MOLODI

8 балів – Маша Кондратенко

9 балів – Ziferblat

10 балів – KHAYAT

Бали від глядачів:

1 бал – Влад Шериф

2 бали – Future Culture

3 бали – Абіє

4 бали – KRYLATA

5 балів – ДК Енергетик

6 балів – KHAYAT

7 балів – FIЇNKA

8 балів – Маша Кондратенко

9 балів – MOLODI

10 балів – Ziferblat

Отже, у Базелі на «Євробаченні-2025» Україну представлятиме гурт «Ziferblat».