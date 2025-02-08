Євробачення-2025: стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі
8 лютого у Києві відбувся Національний відбір на Євробачення-2025, ведучими якого буули Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Вася Байдак. Стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі Євробачення-2025.
10 виконавців виконали свої номери:
1. Влад Шериф – «Wind of Change»
2. Абіє – «Дім»
3. MOLODI – «My sea»
4. Future Culture – «Waste My Time»
5. Маша Кондратенко – «No Time to Cry»
6. FIЇNKA – «Культура»
7. KHAYAT – «Honor»
8. KRYLATA – «STAY TRUE»
9. Ziferblat – «Bird of Pray»
10. ДК Енергетик – «Сіль»
Після виступу всіх учасників розпочалося голосування у прямому ефірі. Учасник, який сумарно від журі і глядачів набрав найбільшу кільскість балів, і став переможцем Нацвідбору.
Бали від журі:
1 бал – Влад Шериф
2 бали – Абіє
3 бали – ДК Енергетик
4 бали – KRYLATA
5 балів – Future Culture
6 балів – FIЇNKA
7 балів – MOLODI
8 балів – Маша Кондратенко
9 балів – Ziferblat
10 балів – KHAYAT
Бали від глядачів:
1 бал – Влад Шериф
2 бали – Future Culture
3 бали – Абіє
4 бали – KRYLATA
5 балів – ДК Енергетик
6 балів – KHAYAT
7 балів – FIЇNKA
8 балів – Маша Кондратенко
9 балів – MOLODI
10 балів – Ziferblat
Отже, у Базелі на «Євробаченні-2025» Україну представлятиме гурт «Ziferblat».