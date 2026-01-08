Володимир Дантес поділився лайфхаками, які допомогли йому трансформувати життя на краще

8 січня 2026 17:35 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Володимир Дантес поділився лайфхаками, які допомогли йому трансформувати життя на краще
Ведучий Володимир Дантес
Пресслужба Нового каналу

Ведучий шоу «Хто зверху?» Володимир Дантес розповів секрет внутрішніх та зовнішніх змін.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Складно було не помітити, як зірка української сцени та телеекранів Володимир Дантес змінився за останні півроку. Співак та ведучий ігрового шоу Нового каналу «Хто зверху?» схуднув на 14 кілограмів, став більше з’являтись в інфопросторі, реалізовувати нові проекти, зніматись в кіно, давати більше концертів. Який же секрет цих позитивних трансформацій у житті? 

Володимир Дантес дав мало не покрокову інструкцію зі звичок, які йому допомогли.

Мотивація, зазвичай, зникає через два тижні, а дисципліна – це те, що ти плекаєш і виховуєш у собі сам. Те, що робить тебе іншим. Якось я подумав: «Спробую з мінімального», – розповідає Дантес. – Почав з того, що згадав батьків, які змушували постійно застеляти ліжко. Відтоді почав завжди застеляти зранку ліжко. А тоді повертаюсь додому й думаю: «Як красиво!» Класно, коли воно акуратне.

Читайте такожFIЇNKA розповіла про освідчення від коханого
Наступним кроком Володимира стало харчування.

Я подумав: «Давай, буду щодня їсти в один і той самий час». І це теж вдалося. Так почав поступово додавати щось нове у дисципліну хороших звичок, – говорить Вова. – Багато людей, які хочуть змінити себе, одразу беруться за все. Я ж вирішив, що буду додавати зміни в життя потроху. Гуляючи з собакою, можна позайматися на свіжому повітрі фізичними вправами. У нас у парках усюди є турніки! То я з літа себе привчив до такого. Далі ввів заняття англійською, бо знаєш, як часто буває: починаєш, а за два тижні мотивація закінчується, і ти такий: «Ну, в цілому, я все знаю, бувай». Взагалі, дисципліна – крута штука. Вона мені дуже не подобалася в якийсь період життя, але я зрозумів, що саме вона зробила мене спокійнішим. Усім раджу починати дотримуватися такого.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини Володимир Дантес особисте життя зірок Новий канал Хто зверху 14 сезон

Матеріали на тему

Вася Харізма розповів про найдорожчі подарунки в дитинстві
Новини

Вася Харізма розповів про найдорожчі подарунки в дитинстві
Зірка «Зв’язку» Катерина Файн зізналася, якого чоловіка бачить поряд із собою
Новини

Зірка «Зв’язку» Катерина Файн зізналася, якого чоловіка бачить поряд із собою
«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени
Прем'єри

«Epic: Елвіс Преслі і концерт»: фільм, який змусить вас знову вірити в магію сцени
Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026
Lifestyle

Корисний ШІ, більш живі кольори та прокачаний звук: яскраві анонси Samsung з CES 2026PR
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

ЕКСКЛЮЗИВ: заглядаємо за куліси фільму «Примат». Як створювався фільм про оскаженілу мавпу?

ЕКСКЛЮЗИВ: заглядаємо за куліси фільму «Примат». Як створювався фільм про оскаженілу мавпу?
Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома

Samsung здивувала CES 2026 телевізором на 130 дюймів: такий масштаб тепер можливий вдома
Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистеми

Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистеми
Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+

Дивіться улюблені відео в будь-якому місці: Samsung представила відвідувачам CES 2026 портативний проектор The Freestyle+

Популярне відео

Angela візуалізувала «Новорічне диво»

Angela візуалізувала «Новорічне диво»
Смак дитинства: дивитися 8 випуск онлайн від 23.11.2025

Смак дитинства: дивитися 8 випуск онлайн від 23.11.2025
Поле 3 сезон: дивитися 14 та 15 випуски онлайн від 26.11.2025

Поле 3 сезон: дивитися 14 та 15 випуски онлайн від 26.11.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 25.11.2025

Хто знає 2 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 25.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK