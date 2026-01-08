Володимир Дантес поділився лайфхаками, які допомогли йому трансформувати життя на краще

Ведучий шоу «Хто зверху?» Володимир Дантес розповів секрет внутрішніх та зовнішніх змін.

Складно було не помітити, як зірка української сцени та телеекранів Володимир Дантес змінився за останні півроку. Співак та ведучий ігрового шоу Нового каналу «Хто зверху?» схуднув на 14 кілограмів, став більше з’являтись в інфопросторі, реалізовувати нові проекти, зніматись в кіно, давати більше концертів. Який же секрет цих позитивних трансформацій у житті?

Володимир Дантес дав мало не покрокову інструкцію зі звичок, які йому допомогли.

Мотивація, зазвичай, зникає через два тижні, а дисципліна – це те, що ти плекаєш і виховуєш у собі сам. Те, що робить тебе іншим. Якось я подумав: «Спробую з мінімального», – розповідає Дантес. – Почав з того, що згадав батьків, які змушували постійно застеляти ліжко. Відтоді почав завжди застеляти зранку ліжко. А тоді повертаюсь додому й думаю: «Як красиво!» Класно, коли воно акуратне.

Наступним кроком Володимира стало харчування.

Я подумав: «Давай, буду щодня їсти в один і той самий час». І це теж вдалося. Так почав поступово додавати щось нове у дисципліну хороших звичок, – говорить Вова. – Багато людей, які хочуть змінити себе, одразу беруться за все. Я ж вирішив, що буду додавати зміни в життя потроху. Гуляючи з собакою, можна позайматися на свіжому повітрі фізичними вправами. У нас у парках усюди є турніки! То я з літа себе привчив до такого. Далі ввів заняття англійською, бо знаєш, як часто буває: починаєш, а за два тижні мотивація закінчується, і ти такий: «Ну, в цілому, я все знаю, бувай». Взагалі, дисципліна – крута штука. Вона мені дуже не подобалася в якийсь період життя, але я зрозумів, що саме вона зробила мене спокійнішим. Усім раджу починати дотримуватися такого.

Нагадаємо,