Холостяк 14 сезон 8 випуск від 05.12.2025 дивитися онлайн
5 грудня 2025 18:50
Юлія Туренко
Холостяк 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 05.12.2025
instagram.com/taras.tsymbaliuk
05.12.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 8 випуск 14 сезону романтичного шоу Холостяк. 8 випуск проєкту Холостяк 14 сезон від 05.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 8 випуску проєкту Холостяк
: героїні та Тарас досліджують, як по-різному можна говорити про кохання – через подарунки, дотики, слова, дії та якісний час. Кожна ситуація цього тижня стає частиною великого експерименту: хто з дівчат здатен «заговорити» тією мовою, якою чує Тарас? Щоб побачити, наскільки щиро дівчата можуть проявляти турботу через символічні жести, Тарас приносить у будинок спеціальний мішечок з іменами. Кожна героїня – і сам Холостяк – наосліп витягують ім’я людини, для якої мають підготувати персональний подарунок до церемонії троянд. Це не просто сюрприз, а спосіб показати, чи здатна дівчина відчути іншу людину, навіть якщо це суперниця. Дивіться онлайн Холостяк 14 сезон 8 випуск від 05.12.2025.
